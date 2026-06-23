مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه امروز خور و بیابانک با ثبت دمای ۴۳ درجه سلسیوس بالای صفر گرمترین ایستگاه استان است، اظهار کرد: دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان یک تا ۲ درجه سلسیوس کاهش مییابد.
وی با اشاره به اینکه بویین میاندشت، خنکترین ایستگاه استان در خنکترین ساعات شبانه روز دمای ۱۰ درجه سلسیوس بالای صفر را تجربه میکند، گفت: بیشینه دمای شهر اصفهان (مرکز استان) در گرمترین ساعات امروز به ۴۰ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به ۲۲ درجه سلسیوس بالای صفر می رسد.
کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: براساس بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، آسمان استان طی پنج روز آینده، صاف تا قسمتی ابری و در ساعات عصر و شب گاهی وزش باد شدید و خیزش گردوخاک محلی پیشبینی میشود.
معتمدی اضافه کرد: در مناطق شمالی، شرقی و مرکزی گاهی توفان و گردوخاک پیشبینی میشود و احتمال کاهش شعاع دید و افت کیفیت هوا وجود دارد.
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