مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه امروز خور و بیابانک با ثبت دمای ۴۳ درجه سلسیوس بالای صفر گرم‌ترین ایستگاه‌ استان است، اظهار کرد: دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان یک تا ۲ درجه سلسیوس کاهش می‌یابد.

وی با اشاره به اینکه بویین میاندشت، خنک‌ترین ایستگاه استان در خنک‌ترین ساعات شبانه روز دمای ۱۰ درجه سلسیوس بالای صفر را تجربه می‌کند، گفت: بیشینه دمای شهر اصفهان (مرکز استان) در گرم‌ترین ساعات امروز به ۴۰ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به ۲۲ درجه سلسیوس بالای صفر می رسد.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: براساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، آسمان استان طی پنج روز آینده، صاف تا قسمتی ابری و در ساعات عصر و شب گاهی وزش باد شدید و خیزش گردوخاک محلی پیش‌بینی می‌شود.

معتمدی اضافه کرد: در مناطق شمالی، شرقی و مرکزی گاهی توفان و گردوخاک پیش‌بینی می‌شود و احتمال کاهش شعاع دید و افت کیفیت هوا وجود دارد.