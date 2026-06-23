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۲ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۰۶

مراوه‌تپه خنک‌ترین و اینچه‌برون گرم‌ترین نقطه گلستان شد

مراوه‌تپه خنک‌ترین و اینچه‌برون گرم‌ترین نقطه گلستان شد

گرگان-بر اساس تازه‌ترین گزارش هواشناسی گلستان، مراوه‌تپه با ۲۲ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین شهرستان و اینچه‌برون با ۳۳ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان در شبانه‌روز گذشته ثبت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر پایه گزارش روز سه‌شنبه دوم تیرماه اداره‌کل هواشناسی گلستان، مراوه‌تپه با ثبت دمای ۲۲ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین شهرستان استان در شبانه‌روز گذشته بود و کمینه دمای پارک ملی گلستان نیز به ۲۰ درجه سانتی‌گراد رسید.

در مقابل، اینچه‌برون با ثبت دمای ۳۳ درجه سانتی‌گراد عنوان گرم‌ترین شهرستان استان را به خود اختصاص داد.

بر اساس این گزارش، حداقل دمای هوای گرگان صبح امروز ۲۴ درجه سانتی‌گراد ثبت شده است.

همچنین کمینه دمای ثبت‌شده در سایر ایستگاه‌های هواشناسی استان شامل آق‌قلا، بندرترکمن و انبارالوم ۲۵ درجه، اینچه‌برون، بندرگز، گنبدکاووس، مینودشت، هاشم‌آباد، کردکوی و کارکنده ۲۴ درجه، علی‌آباد و مراوه‌تپه ۲۲ درجه و کلاله و دلند ۲۳ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است.

کد مطلب 6869252

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