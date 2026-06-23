مخبر: محور اصلی اقتصاد کشور در کنار تولید، اصناف و بازاریان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در دیدار و گفتوگو با جمعی از نمایندگان اصناف، اتحادیه ها و بازاریان تهران، با اشاره به تدبیر و مردمداری اصناف و بازاریان در جنگهای اخیر، گفت: این قشر با حضور مسئولانه خود، نقش مهمی در حفظ آرامش بازار و تأمین نیازهای مردم ایفا کردند.
محمد مخبر در این نشست که ظهر امروز (سه شنبه) به مناسبت روز ملی اصناف برگزار شد، با اشاره به جایگاه راهبردی اقتصاد در اقتدار ملی اظهار داشت: محور اصلی توانمندی کشور، اقتصاد است و رکن مهم اقتصاد نیز اصناف و بازاریان هستند. اگر این بخش با انسجام، انگیزه و کارآمدی فعالیت کند، بسیاری از تهدیدهای دشمنان علیه کشور خنثی خواهد شد.
وی با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد اختلال در روند تأمین کالاها و ایجاد نگرانی در جامعه افزود: در جریان جنگ اخیر، دشمن در کنار اقدامات نظامی به دنبال آن بود که با ایجاد کمبود کالا و اختلال در زنجیره تأمین، شرایطی مشابه قحطی و نارضایتی عمومی را در کشور رقم بزند، اما با همت، مسئولیتپذیری و حضور میدانی اصناف و بازاریان، این هدف ناکام ماند و داغ این فتنه بر دل آمریکا و اذنابش باقی ماند.
مشاور و دستیار مقام معظم رهبری با تأکید بر حضور گسترده مردم در صحنههای مختلف کشور گفت: مردم بصیر با همه ظرفیتها، امکانات و توان خود در میدان بودند و این همبستگی و همراهی ملی یکی از مهمترین عوامل عبور موفق کشور از شرایط دشوار اخیر به شمار میرود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به عملکرد مجموعههای اجرایی کشور در این مقطع تصریح کرد: دولت در جنگهای اخیر پای کار بود و توانست مأموریتهای خود را به خوبی انجام دهد. در این مسیر، اصناف و بازاریان نیز در کنار بخش تولید قرار گرفتند و به عنوان یار و حامی دولت در خدمترسانی به مردم نقشآفرینی کردند.
وی با بیان اینکه اصناف و بازاریان همواره از ارکان پشتیبان نظام جمهوری اسلامی بودهاند، خاطرنشان کرد: این قشر از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در کنار جمهوری اسلامی، امام راحل و رهبر معظم انقلاب حضور داشتهاند و امروز نیز همچنان با همان روحیه و انگیزه در کنار نظام و رهبری ایستادهاند.
مخبر در ادامه با تأکید بر ضرورت نوسازی ساختارهای اقتصادی و صنفی کشور اظهار داشت: باید ضمن توجه به آداب و سنت و ظرفیت های سنتی در کسب و کارها و بازار، مدلی برای بهروزرسانی، ارتقای بهرهوری و افزایش کارآمدی اصناف و بازاریان طراحی شود. در این مسیر، بخشهای فناور، نوآور و جوانان دانشبنیان میتوانند با ارائه راهکارهای نوین، به کاهش هزینهها، صرفهجویی در زمان و افزایش بهرهوری فعالان اقتصادی کمک کنند.
وی با اشاره به اقتدار ملت ایران در برابر فشارهای خارجی گفت: ملت بزرگ ایران با ایستادگی و مقاومت خود، هیمنه آمریکا را در هم شکستند. کشوری که دههها پیش در امور داخلی ایران مداخله میکرد، امروز ناچار است با ایران مقتدر که در برابر فشارها ایستادگی کرده و هزینههای سنگینی بر دشمن تحمیل کرده است، وارد تفاهم و تعامل شود.
مشاور و دستیار مقام معظم رهبری همچنین با مقایسه رفتار ملت ایران با برخی جوامع غربی در شرایط بحرانی افزود: در بسیاری از کشورها، کوچکترین بحران موجب آشفتگی اجتماعی و غارت فروشگاهها میشود، اما در ایران اسلامی، شرافت مردم و مجاهدت اصناف و بازاریان در تأمین کالاهای اساسی و حفظ آرامش بازار، جلوهای ماندگار از مسئولیتپذیری اجتماعی را به نمایش گذاشت.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت تداوم تعامل میان مسئولان و اصناف تصریح کرد: بخش مهمی از مسائل و مشکلات فعالان صنفی از طریق گفتوگو، تعامل و همکاری قابل حل است و با پیگیری مستمر میتوان روند رفع این مشکلات را تسریع کرد.
گفتنی است در این نشست که بیش از دو ساعت به طول انجامید، نمایندگان اصناف و بازاریان در حوزههای مختلف ضمن بیان دیدگاهها، به طرح مسائل، مشکلات، مطالبات و انتقادات خود پرداختند.
نظر شما