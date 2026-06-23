یونیفل: از روز یکشنبه تاکنون حمله هوایی رصد نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، نیروی حافظ صلح سازمان ملل مستقر در لبنان(یونیفل) اعلام کرد که از روز یکشنبه تا صبح سه‌شنبه هیچ گونه گلوله باران یا حمله هوایی در جنوب لبنان رصد نشده است.

یونیفل اعلام کرد: نیروهای حافظ صلح از روز یکشنبه تاکنون هیچ‌گونه مسیر پرتابه، عملیات رهگیری یا حمله هوایی را رصد نکرده‌اند.

به این ترتیب، برای نخستین بار از زمان ازسرگیری درگیری‌ها در دوم مارس، بیش از دو روز بدون ثبت چنین فعالیت‌هایی سپری شده است.

یونیفل در عین حال تاکید کرد: اگرچه کاهش سطح خشونت‌ها نشانه‌ای مثبت به شمار می‌رود، اما نیروهای حافظ صلح همچنان مواردی از نقض حریم هوایی، فعالیت‌های نظامی و محدودیت‌های اعمال‌شده بر آزادی رفت‌وآمد را مشاهده و ثبت می‌کنند.

همچنین یونیفل اعلام کرد که به حضور میدانی خود ادامه می‌دهد و ضمن نظارت بر تحولات، با طرف‌های مختلف در ارتباط است، روند ارائه کمک‌های بشردوستانه را تسهیل می‌کند و از تلاش‌های انجام‌شده برای دستیابی به ثبات پایدار بر اساس قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد حمایت می‌کند.