تحولات لبنان؛ از پرواز پهپاد اسرائیلی برفراز بقاع تا مذاکرات واشنگتن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، منابع خبری از پرواز پهپاد اسرائیلی در ارتفاع پایین بر فراز بقاع غربی خبر دادند.

از سوی دیگر مرکز فوریت های پزشکی وابسته به وزارت بهداشت لبنان در بیانیه ای العام کرد: بر اثر حملات دشمن اسرائیلی به شهرک النبطیه الفوقا دو نفر به شهادت رسیده و یک نفر نیز زخمی شد.

از سوی دیگر همزمان با حملات رژیم صهیونیستی به لبنان، تیم مذاکره دولت لبنان به محل انجام مذاکرات با هیئت اسرائیلی در واشنگتن وارد شد.

امروز قرار است که دور پنجم از مذاکرات رژیم صهیونیستی و لبنان در آمریکا انجام شود.

شبکه الجدید لبنان گزارش داد که مذاکرات سیاسی میان لبنان و اسرائیل پرونده مبادله جسد رون آراد خلبان اسرائیلی با اسیران لبنانی را شامل می شود.

منابع خبری اعلام کردند که دو هیئت امنیتی و سیاسی از لبنان در این دوره از مذاکرات حضور دارند و ندی معوض سفیر لبنان در آمریکا، رئیس هیئت لبنانی در مذاکرات مذکور است.

«حیئیل لتر» سفیر رژیم صهیونیستی در واشنگتن ریاست هیئت اسرائیلی را در این مذاکرات که با نظارت «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا برگزار می‌شود، برعهده دارد.

لبنان بر لزوم عقب نشینی کامل رژیم صهیونیستی اصرار دارد و از سوی دیگر تل آویو به ادامه حضور نیروهای خود در منطقه موسوم به «خط زرد» به عنوان یک منطقه امنیتی، اصرار دارد.

این دور از مذاکرات دو روز پس از پایان مذاکرات سوئیس میان ایران و آمریکا با میانجی گری قطر و پاکستان برگزار می شود.