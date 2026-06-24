به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، پایگاه خبری عبری زبان «والا» به نقل از یک منبع امنیتی گزارش داد که رژیم صهیونیستی درباره احتمال اسارت نظامیان خود در منطقه کفرتبنیت در جنوب لبنان نگران است؛ زیرا ممکن است این نظامیان برای مبادله با رزمندگان محاصره شده حزب الله در تونلها مورد استفاده قرار گیرند.
این منبع افزود که نیروهای صهیونیست در جنوب لبنان دستورالعملهای شدید امنیتی مبنی بر حرکت فقط به صورت جفت یا سهنفره، آمادگی سریع برای پشتیبانی هوایی و زمینی و هوشیاری بالا در برابر حملات به تانک، نفربر، جیپ یا ساختمانها دریافت کرده اند.
یک منبع نظامی اسرائیلی به این وبگاه گفته که بخشی از تونلهای حزبالله ممکن است دقیقاً برای چنین عملیات ربایش و فرار یا پنهانسازی طراحی شده باشند و بسیاری از ورودیها کاملاً استتار شدهاند.
وبگاه والا نوشت که این موضوع روز گذشته (سهشنبه) در سطوح بالای امنیتی رژیم اسرائیل مورد بحث قرار گرفته است.
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