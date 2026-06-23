دستگیری سارق زورگیر و بازگرداندن طلاجات سرقتی در گرگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه عباسعلی پهلوانینسب، فرمانده انتظامی شهرستان گرگان، از شناسایی و دستگیری عامل سرقت به عنف طلاجات یک شهروند در عملیاتی سریع و هوشمندانه توسط پلیس آگاهی خبر داد.
وی اظهار کرد: در پی اعلام گزارشی به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره سرقت تحت زور، مأموران پلیس آگاهی بلافاصله رسیدگی به موضوع را در دستور کار قرار دادند.
فرمانده انتظامی شهرستان گرگان افزود: بررسیهای اولیه نشان داد فردی که برای انجام خرید سوار یک خودرو شده بود، توسط راننده با تهدید سلاح سرد مورد سرقت قرار گرفته و طلاجات وی ربوده شده است.
پهلوانینسب با اشاره به حساسیت پرونده گفت: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی، بهرهگیری از شیوههای نوین کشف جرم و رصد دقیق، در کوتاهترین زمان ممکن موفق به شناسایی و دستگیری متهم شدند.
وی ادامه داد: در بازرسی از متهم، تمامی طلاجات سرقتی کشف و پس از طی مراحل قانونی به صاحب آن بازگردانده شد.
فرمانده انتظامی شهرستان گرگان با تأکید بر عزم پلیس در برخورد قاطع با مجرمان خاطرنشان کرد: سرعت عمل مأموران در این پرونده موجب شد اموال مسروقه بهطور کامل به مالباخته تحویل شود و رضایت وی جلب شود.
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