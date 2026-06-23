جاعل لباس نظامی با ۱۲ فقره اخاذی در تهران دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد افشار، سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت گفت: برابر اعلام کلانتری ۱۴۱ شهرک گلستان مبنی بر وقوع چندین فقره اخاذی در قالب غصب عنوان، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار تیم عملیات این کلانتری قرار گرفت. مأموران با انجام تحقیقات میدانی از مال‌باختگان و مطلعان و همچنین بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته محل‌های وقوع جرم، موفق شدند مشخصات ظاهری متهم را شناسایی و به واحدهای انتظامی اعلام کنند.

سرهنگ افشار ادامه داد: با اشراف اطلاعاتی درون و برون‌سازمانی و اجرای گشت‌زنی‌های هدفمند در نقاط آلوده و در ساعات اوج وقوع جرم، مأموران حین گشت‌زنی به فردی که با لباس یکی از ارگان‌های نظامی در حال اخاذی از یکی از شهروندان بود مشکوک شدند. مأموران بلافاصله وارد عمل شده و طی یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه، متهم را با وجود مقاومت و تمرد نسبت به مأموران دستگیر کردند.

وی افزود: در بازرسی از متهم تعدادی مدارک و مستندات جعلی کشف شد. متهم پس از انتقال به کلانتری و با حضور شکات و ارائه مدارک و مستندات موجود، به ۱۲ فقره اخاذی با سوءاستفاده از غصب عنوان اعتراف کرد.

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت خاطرنشان کرد: در این خصوص پرونده قضایی تشکیل شده و متهم برای ادامه تحقیقات و کشف جرائم احتمالی دیگر در اختیار مراجع قضایی قرار دارد.

سرهنگ محمد افشار در پایان با ارائه توصیه‌هایی به شهروندان گفت: شهروندان در صورت مواجهه با افرادی که خود را مأمور یا وابسته به نهادهای رسمی معرفی می‌کنند، حتماً کارت شناسایی معتبر و حکم مأموریت آنان را مطالبه کنند و از اعتماد به افراد ناشناس که با پوشش یا عناوین جعلی قصد فریب دارند خودداری کنند. همچنین در صورت مشاهده موارد مشکوک یا وقوع چنین جرائمی، موضوع را در اسرع وقت از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی لازم انجام شود.