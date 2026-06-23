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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۱

کشف ۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در بهارستان

کشف ۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در بهارستان

بهارستان- فرمانده انتظامی بهارستان از کشف ۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق به ارزش یک میلیارد ریال در جریان اجرای طرح مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجید عسکری‌نیا، بعد از ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در راستای اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق فرآورده‌های نفتی و مقابله با فعالیت‌های مجرمانه، مأموران انتظامی شهرستان بهارستان حین گشت‌زنی در محدوده جاده ساوه به یک دستگاه خودروی ایسوزو مشکوک شدند.

وی افزود: پس از هماهنگی با مرجع قضائی، خودروی مورد نظر مورد بازرسی قرار گرفت که در نتیجه آن ۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بهارستان ادامه داد: ارزش سوخت کشف‌شده توسط کارشناسان یک میلیارد ریال برآورد شده است.

عسکری‌نیا با اشاره به دستگیری یک متهم در این رابطه گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.

کد مطلب 6868940

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