کشف احتکار کالاهای اساسی در مهدیشهر؛ یک نفر دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیدجلال حسینی عصر سه شنبه در بازدید یک انبار کالاهای اساسی در مهدیشهر، اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مقابله با احتکار و اخلال در نظام توزیع کالاهای اساسی و با هدف صیانت از حقوق شهروندان، مأموران پلیس آگاهی شهرستان مهدیشهر بررسی و رصد انبارهای مشکوک را در دستور کار خود قرار دادند.
وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و هماهنگیهای لازم، از تعدادی انبار مشکوک بازرسی کردند که در جریان این بازدیدها، در یکی از انبارها مقادیر قابل توجهی از کالاهای اساسی از جمله برنج، روغن و سایر اقلام مورد نیاز مردم کشف شد.
فرمانده انتظامی مهدیشهر با بیان اینکه کارشناسان ارزش کالاهای مکشوفه را حدود هفت میلیارد ریال برآورد کردهاند، تصریح کرد: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.
حسینی با تأکید بر تداوم برخورد قاطع پلیس با اخلالگران اقتصادی خاطرنشان کرد: مقابله با محتکران و سودجویانی که با احتکار کالاهای اساسی در شرایط حساس اقتصادی، موجب برهم زدن نظم بازار و تضییع حقوق شهروندان میشوند، با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی، احتکار یا عرضه خارج از شبکه کالاهای اساسی، موضوع را از طریق مراجع انتظامی و سامانههای مربوطه گزارش دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.
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