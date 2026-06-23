به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان ساعدپناه از کشف یک مورد شکار غیرمجاز پرندگان وحشی حمایت شده در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر شکار غیرمجاز پرندگان وحشی در یکی از مناطق رودان، موضوع به‌ صورت ویژه در دستور کار مأموران یگان حفاظت محیط زیست قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های میدانی و تحقیقات انجام‌شده نشان داد فردی متخلف با استفاده از یک قبضه سلاح شکاری غیرمجاز اقدام به شکار دو قطعه پرنده وحشی حمایت‌شده از گونه «جیرفتی» کرده است.

ساعدپناه با بیان اینکه متخلف پس از ارتکاب این تخلف از محل متواری شده است، تصریح کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست اقدامات لازم برای شناسایی و دستگیری فرد خاطی را آغاز کرده‌اند و پیگیری‌های قضائی نیز در این زمینه در حال انجام است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست رودان با اشاره به اهمیت حفاظت از گونه‌های جانوری و صیانت از تنوع زیستی، خاطرنشان کرد: بر اساس ضرر و زیان‌های مصوب سازمان حفاظت محیط زیست، برای هر قطعه پرنده وحشی «جیرفتی» مبلغ ۷۱ میلیون و ۶۲ هزار ریال خسارت زیست‌محیطی تعیین شده است.

وی ادامه داد: با توجه به شکار دو قطعه از این گونه حمایت‌شده، متخلف موظف به پرداخت مجموعاً ۱۴۲ میلیون و ۱۲۴ هزار ریال ضرر و زیان زیست‌محیطی خواهد بود که این مبلغ جدا از مجازات‌های قانونی و قضائی پیش‌بینی‌شده برای این تخلف است.

ساعدپناه در پایان ضمن قدردانی از همکاری شهروندان و دوستداران محیط زیست در گزارش تخلفات، از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه شکار و صید غیرمجاز یا سایر تخلفات زیست‌محیطی، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۴۰ یا نزدیک‌ترین اداره حفاظت محیط زیست اطلاع‌رسانی کنند.