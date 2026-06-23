عارف امرایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در راستای ترویج فرهنگ اقامه نماز و فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای عمل دقیق‌تر به احکام شرعی در سفر، با همکاری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان لرستان و ستاد اقامه نماز استان تابلوهای حد ترخص در مسیرهای اصلی و پرتردد استان نصب و به‌روزرسانی شد.

وی گفت: نصب دقیق تابلوهای حد ترخص در ورودی و خروجی شهرها، نقش مهمی در تسهیل تشخیص احکام نماز مسافر دارد و به مسافران کمک می‌کند تا با اطمینان خاطر بیشتری نسبت به اقامه صحیح نماز اقدام کنند.

بنابراین گزارش، حد ترخص به فاصله‌ای از شهر اطلاق می‌شود که در آن نقطه، نشانه‌های متعارف شهر مانند اذان یا ساختمان‌های شهر به طور معمول قابل‌مشاهده یا شنیدن نیست و از آنجا احکام نماز مسافر جاری می‌شود.