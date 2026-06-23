به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور در دیدار با خادمیاران حقوقی رضوی استان تهران ضمن تسلیت ایام شهادت سید و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین و با گرامیداشت هفته قوه قضائیه گفت: هفته قوه قضائیه یادآور یک جنایت از جنایات عدیده استکبار جهانی است که توسط عوامل سرسپرده آنها در هفتم تیر ماه سال ۱۳۶۰ صورت گرفت و ملت ما سرمایه‌های ارزشمندی را در اثر این جنایت از دست داد.

رئیس دیوان عالی کشور افزود: ایران اسلامی در نیم قرن اخیر در راه مقابله با استکبار جهانی گوهرهای گرانقدری را تقدیم اسلام و انقلاب نمود، مکتب ما مکتب اسلام و دانشگاه ما دانشگاه امیرالمومنین (ع) و امام حسین است، امام راحل (ره) ابهت استکبار را شکست و مردم را به بصیرت رساند و امام شهیدمان حضرت امام خامنه‌ای این بصیرت را به کمال رساند.

منتظری گفت: همانگونه که شاهدیم مردم مبعوث شده و بصیر ما نزدیک ۴ ماه است که در دفاع از اسلام و ارزش‌های انقلاب در میادین شهرها حضور دارند و با ایستادگی در برابر بزرگترین قدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی دنیا آنان را به استیصال کشانده‌اند و این نتیجه تربیت در مکتب سیدالشهدا (ع) و ثمره فرهنگ بزرگ عاشورا است.

وی با اشاره به اینکه اقدامات خادمان حقوقی در آگاهی بخشی به مردم بسیار ارزشمند است، افزود: غالب مردم ما اطلاعات کافی درخصوص مسائل حقوقی ندارند و متاسفانه بخشی از آمار ورودی پرونده‌ها به دلیل عدم آگاهی مردم از قوانین حقوقی است، لذا کار شما در محضر خداوند بسیار بزرگ و ارزشمند است و در قرآن و روایات بر آن بسیار تاکید شده است. ان شاء الله این اقدامات را سرمایه‌های ذخیره‌ای برای خود قرار دهید.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به فراوانی پرونده‌های مربوط به دعاوی خانوادگی در دیوان عالی کشور نسبت به پرونده‌های حقوقی و کیفری گفت: متاسفانه آمار پرونده‌های اختلافات خانوادگی بسیار بالاست و این یک پدیده نامطلوب است؛ بنده در این خصوص دغدغه دارم و کارگروهی در دیوان عالی کشور در این زمینه تشکیل شده است که همکاران ما با برگزاری جلسات تخصصی به احصاء و شناسایی آسیب‌های این حوزه می‌پردازند.

منتظری افزود: گاهی یک پرونده اختلاف خانوادگی به مدت ۵ تا ۹ سال در جریان رسیدگی قرار دارد، شما وکلا می‌توانید در این زمینه به ما کمک کنید، بنده تاکید کرده‌ام که دادگاه‌های ما تلاش کنند پرونده‌های دعاوی خانواده را به صلح و سازش ختم کنند.

وی با اشاره به گزارش دبیر کانون تخصصی حقوقی خدمت رضوی استان تهران از اهم اقدامات و فعالیت‌های انجام شده توسط خادمیاران حقوقی گفت: حضور و ارائه مشاوره به همت وکلا در میادین شهرها بسیار ارزشمند است، اما برای حصول نتیجه بهتر نیازمند برنامه ریزی و ساماندهی این مهم هستیم.

رئیس دیوان عالی کشور همچنین بر نقش موثر وکلا در خصوص پیگیری حقوقی تجاوز آمریکا و رژیم صهیونی و دادخواهی ملت ایران در عرصه بین الملل تاکید کرد.

وی در پایان با تاکید بر لزوم نظارت بر رفتار و عملکرد وکلا تصریح کرد: همانگونه که دستگاه‌های نظارتی قوه قضائیه بر رفتار و عملکرد قضات نظارت دارند این عمل باید در حوزه وکلا نیز اجرایی شود و از کانون وکلا انتظار بیشتری دراین خصوص می‌رود.

در ادامه این جلسه مجتبی پناهی، دبیر کانون تخصصی حقوقی خدمت رضوی استان تهران به ارائه گزارشی از اقدامات خادمیاران حقوقی در جریان جنگ تحمیلی پرداخت و بر آمادگی برای استیفای حقوق مردم و آسیب‌دیدگان ناشی از این جنگ تاکید کرد و گفت: در بیش از ۳۰۰ مسجد، ۲۰ مرجع قضایی و ۳۰ مصلی نماز جمعه و سرای محلات آستان امام‌زادگان واجب‌التعظیم، مراکز فرهنگی، مراجع قضایی و ایستگاه‌های پرتردد مترو، میز خدمت مشاوره حقوقی و قضایی برپا می‌شود و با راه اندازی کانون صلح و سازش در استان تهران ۲۵۰۰ فقره از دعاوی منتهی به صلح و سازش شده است و با رایزنی‌های صورت گرفته ۱۴۰۰ نفر از زندانیان جرائم غیرعمد آزاد و ۳۵ فقره پرونده قصاص مختومه شده است.