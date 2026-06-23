https://mehrnews.com/x3cq5q ۳ تیر ۱۴۰۵، ۱:۵۳ کد مطلب 6869427 استانها گیلان استانها گیلان ۳ تیر ۱۴۰۵، ۱:۵۳ حال و هوای رشت در شب تاسوعای حسینی رشت- در این ویدئو تصاویری از حال و هوای مردم رشت در شب تاسوعای حسینی را مشاهده می کنید. دریافت 12 MB ویدئو: محمد رضا دلاوری کد مطلب 6869427 کپی شد مطالب مرتبط عزاداری مردم لاهیجان در شب تاسوعای حسینی برگزاری مراسم سنتی کرب زنی در لاهیجان حضور مردم لاهیجان در صد و چهاردهمین قرار شبانه محمدیه در یکصد و پانزدهمین شب تجمعات مردمی آوج در شب ۱۱۵؛ اجتماع پرشور مردم با عطر محرم برگزاری مراسم سنتی دسته عزاداری هفت محل لاهیجان برچسبها محرم 1405 تجمع مردمی رشت تاسوعای حسینی
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