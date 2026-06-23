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۳ تیر ۱۴۰۵، ۱:۵۳

حال و هوای رشت در شب تاسوعای حسینی

حال و هوای رشت در شب تاسوعای حسینی

رشت- در این ویدئو تصاویری از حال و هوای مردم رشت در شب تاسوعای حسینی را مشاهده می کنید.

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ویدئو: محمد رضا دلاوری

کد مطلب 6869427

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