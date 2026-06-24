سرهنگ مهدی امجدیان در گفتگو با خبرنگار مهر از اعمال محدودیتهای ترافیکی همزمان با برگزاری مراسم عزاداری تاسوعا و عاشورای حسینی در سطح شهر کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری که مصادف با تاسوعا و عاشورای حسینی (ع) است، محدودیتهای ترافیکی در نقاط مختلف شهر کرمانشاه به اجرا درخواهد آمد.
وی با اشاره به پیشبینی تمهیدات ویژه برای مدیریت ترافیک و تأمین ایمنی عزاداران افزود: با توجه به حضور گسترده هیئات مذهبی و حرکت دستههای عزاداری در معابر اصلی و پرتردد شهر، برنامهریزیهای لازم برای کنترل تردد وسایل نقلیه و تسهیل برگزاری مراسم عزاداری انجام شده است.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمانشاه تصریح کرد: یکی از مهمترین محورهایی که در روزهای تاسوعا و عاشورا مشمول محدودیتهای ترافیکی خواهد شد، خیابان شهید مدرس در حدفاصل میدان آزادی تا میدان آیتالله کاشانی است که به دلیل حرکت دستههای عزاداری، طرح ویژه کنترل تردد در این مسیر اجرا میشود.
سرهنگ امجدیان همچنین از اعمال محدودیتهای ترافیکی در بلوار گلها واقع در محله آبادانی و مسکن خبر داد و گفت: با توجه به برگزاری مراسم عزاداری و حضور گسترده شهروندان در این محدوده، کنترل ترافیک و مدیریت عبور و مرور در این محور نیز در دستور کار پلیس قرار دارد.
وی در ادامه با اشاره به دیگر مسیرهای تحت پوشش این طرح خاطرنشان کرد: خیابان شباب در محله ابوذر، خیابان نواب، خیابان شهدای اشکتلخ، بلوار مطهری غربی و شرقی، بلوار نوبهار و معابر پیرامونی آن، همچنین محدوده بلوار شهید امجدیان و میدان شهدا از دیگر نقاطی هستند که با توجه به حرکت هیئات و دستههای عزاداری، محدودیتهای ترافیکی به صورت مقطعی و متناسب با شرایط هر منطقه در آنها اعمال خواهد شد.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمانشاه با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای پلیس راهور برای خدمترسانی در ایام عزاداری سید و سالار شهیدان اظهار کرد: تمامی معابر درونشهری از طریق دوربینهای هوشمند کنترل ترافیک به صورت مستمر تحت رصد و پایش قرار دارند و نیروهای پلیس راهور در شهر کرمانشاه و سایر شهرهای استان به صورت صددرصدی آماده ارائه خدمات، مدیریت ترافیک و تأمین امنیت تردد شهروندان هستند.
سرهنگ امجدیان در پایان از شهروندان خواست ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، با مأموران پلیس همکاری لازم را داشته باشند تا مراسم عزاداری تاسوعا و عاشورای حسینی در فضایی ایمن، آرام و با کمترین مشکلات ترافیکی برگزار شود.
کرمانشاه- رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمانشاه از اجرای محدودیتهای ترافیکی ویژه همزمان با برگزاری مراسم تاسوعا و عاشورای حسینی در معابر مختلف شهر کرمانشاه خبر داد.
سرهنگ مهدی امجدیان در گفتگو با خبرنگار مهر از اعمال محدودیتهای ترافیکی همزمان با برگزاری مراسم عزاداری تاسوعا و عاشورای حسینی در سطح شهر کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری که مصادف با تاسوعا و عاشورای حسینی (ع) است، محدودیتهای ترافیکی در نقاط مختلف شهر کرمانشاه به اجرا درخواهد آمد.
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