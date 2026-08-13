مهدی امجدیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در چهار ماه نخست امسال، تصادفات درون‌شهری استان کرمانشاه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۸ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: بر اساس آمار پزشکی قانونی، طی چهار ماه نخست سال گذشته ۵۰ نفر در تصادفات درون‌شهری جان خود را از دست دادند که این تعداد در مدت مشابه امسال به ۳۱ نفر کاهش یافته است.

رئیس پلیس راهور استان کرمانشاه با تأکید بر ضرورت ادامه روند کاهشی حوادث ترافیکی، گفت: برخورد با تخلفات حادثه‌ساز در کنار مشارکت و همکاری شهروندان در رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی می‌تواند نقش مهمی در کاهش تلفات داشته باشد.

امجدیان با اشاره به اجرای طرح ترافیکی اربعین در استان کرمانشاه عنوان کرد: این استان امسال نیز در مسیر تردد زائران اربعین قرار داشت و بیش از ۶۰ درصد تردد زائران از محورهای کرمانشاه انجام شد.

وی ادامه داد: در بازه اجرای طرح ترافیکی اربعین از ۲۵ تیر تا ۱۶ مردادماه، خوشبختانه هیچ تصادف فوتی مربوط به زائران در معابر درون‌شهری استان رخ نداد و تنها ۶ تصادف جرحی با ۶ نفر مجروح ثبت شد.

رئیس پلیس راهور استان کرمانشاه تصریح کرد: تعداد مجروحان تصادفات زائران در معابر شهری طی این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۳ درصد کاهش داشته و تصادفات جرحی نیز هفت درصد کاهش یافته است.

امجدیان با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از سوی شهروندان، خاطرنشان کرد: توصیه پلیس به رانندگان این است که مقررات ترافیکی را جدی بگیرند و با همکاری و مشارکت بیشتر با پلیس راهور، برای کاهش حوادث در معابر شهری تلاش کنند.

وی همچنین از شناسایی ۱۹ نقطه حادثه‌خیز در استان کرمانشاه خبر داد و گفت: هشت نقطه از این نقاط در شهر کرمانشاه قرار دارد که تمامی نقاط شناسایی‌شده آشکارسازی و اقدامات لازم برای ایمن‌سازی آنها انجام شده است.

رئیس پلیس راهور استان کرمانشاه افزود: تاکنون سه نقطه حادثه‌خیز به طور کامل رفع شده و برای سایر نقاط نیز لازم است در جلسات شورای ترافیک استان و نشست‌های مرتبط با حوزه ترافیک، تصمیم‌گیری و چاره‌اندیشی لازم انجام شود.