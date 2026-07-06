سرهنگ مهدی امجدیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با برگزاری مراسم وداع و بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در مرکز استان و شهرستان‌های کرمانشاه، پلیس راهور تمهیدات ویژه ترافیکی را برای تسهیل در تردد شهروندان و برقراری نظم عبور و مرور پیش‌بینی کرده است.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، محدودیت‌های ترافیکی در شهر کرمانشاه از ساعت ۹ صبح روز دوشنبه ۱۵ تیرماه در معابر منتهی به مسجدالنبی(ع) واقع در بلوار طاق‌بستان اجرا خواهد شد.

رئیس پلیس راهور استان کرمانشاه تصریح کرد: مأموران پلیس راهور در مسیرهای منتهی به محل برگزاری مراسم مستقر خواهند بود و نسبت به هدایت و مدیریت ترافیک اقدام می‌کنند تا شرکت‌کنندگان بتوانند با سهولت بیشتری در مراسم حضور یابند.

امجدیان از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از تردد غیرضروری در محدوده اجرای محدودیت‌ها خودداری کرده و در صورت امکان از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.

وی در پایان بر همکاری شهروندان با مأموران پلیس راهور تأکید کرد و گفت: همراهی مردم با عوامل انتظامی نقش مهمی در برگزاری منظم مراسم و روان‌سازی تردد در سطح شهر خواهد داشت.