قیمت جهانی نفت امروز ۳ تیر؛ هر بشکه برنت ۷۶ دلار و ۵۶ سنت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت نفت در اولین ساعات معاملات در روز چهارشنبه بیش از ۱ درصد کاهش یافت و به روند نزولی خود در این هفته ادامه داد. نفت در نزدیکی پایین‌ترین سطح چهار ماهه معامله می‌شود. این افت قیمت تحت تأثیر نشانه‌هایی مبنی بر آماده‌سازی خروج نفتکش‌های بیشتری از تنگه هرمز رخ داده است.

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۵۲ سنت معادل ۰.۶۷ درصد کاهش به ۷۶ دلار و ۵۶ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با ۴۸ سنت معادل ۰.۶۶ درصد کاهش، ۷۲ دلار و ۷۳ سنت معامله می‌شود.

هر دو شاخص روز سه‌شنبه هم حدود ۱ درصد کاهش قیمت داشتند و به پایین‌ترین سطوح خود از اوایل مارس رسیدند.