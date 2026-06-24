یوم العباس؛ روزی که پرچم وفاداری قلب ها را به تپش می اندازد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم عزاداری و یادبود حضرت ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم (ع) که نماد ایثار و سخاوت است در نهمین روز از ماه محرم الحرام، امسال با حضور گسترده تر مردم و در قالب طیف متنوعی از آیین‌های مذهبی، از محلات قدیمی کرج تا میدان‌های بزرگ استانی برگزار گردید.



از سپیده دم امروز، خیابان‌های اصلی کرج با حرکت دسته‌های عزاداری و علم‌داری که حامل پرچم‌های سیاه و سبز بودند، در هم ادغام شد.

در مراسم یوم العباس، یاد و خاطره «ساقی بودن» و «وفاداری» حضرت عباس (ع) محور اصلی است؛ از همین رو، مشاهده مناطقی که با تقسیم آب و خدمات سقاخانه‌ای در میان عزاداران، یادآور عطش ایشان در کربلا بود، از ویژگی‌های بارز مراسم امسال در استان البرز به شمار می‌رفت.

در مناطق مختلف استان، از شهرهای بزرگ مانند کرج و فردیس گرفته تا مناطق پیرامونی، هیئت‌های مذهبی با برگزاری مجالس ذکر و مداحی، فضایی سرشار از معنویت ایجاد کردند.

در برخی از محله‌های قدیمی کرج، مراسم به صورت سنتی و با حضور خانواده‌های سنتی برگزار شد، در حالی که در میدان‌های وسیع‌تر، سازمان‌دهی بیشتری برای مدیریت جمعیت و حفظ نظم دیده می‌شد.

علاوه بر جنبه‌های مذهبی، این مراسم‌ها به دلیل حضور اقوام مختلف کشور در پهنه ایران کوچک، نقش مهمی در تقویت پیوندهای اجتماعی و فرهنگی ایفا می‌کنند.

حضور نسل‌های مختلف، از کودکان تا سالمندان، در کنار هم، نشان‌دهنده تداوم ارزش‌های اخلاقی و مذهبی در جامعه البرزی است.

یوم العباس فرصتی برای تجدید عهد با آرمان های نهضت عاشورایی

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان البرز در این زمینه گفت: اجتماع‌ یوم‌العباس هم‌زمان با تاسوعای حسینی در شهرهای مختلف استان در حال برگزاری است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین مهدی ولایی برحق، ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران باوفای ایشان گفت: هم‌زمان با تاسوعای حسینی، هیئت‌های مذهبی، مساجد، تکایا و حسینیه‌های استان همچون سال‌های گذشته با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، آیین‌های ویژه «یوم‌العباس» را برگزار می‌کنند.

وی با اشاره به جایگاه والای حضرت ابوالفضل العباس(ع) در فرهنگ عاشورایی و ارادت ویژه مردم به علمدار کربلا خاطرنشان کرد: برنامه‌های یوم‌العباس فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های نهضت عاشورا، ترویج فرهنگ ایثار و ازخودگذشتگی، وفاداری و بصیرت و همچنین نمایش وحدت و انسجام عزاداران حسینی است که هر ساله با استقبال گسترده مردم مؤمن و ولایتمدار استان اجرا می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان البرز بیان کرد: این تجمعات که در صبح روز تاسوعا در نقاط مختلف استان برنامه ریزی شده، هیئت‌های مذهبی در قالب دسته‌های عزاداری و برنامه‌های فرهنگی و مذهبی در محل‌های تعیین‌شده حضور می‌یابند که در شهر کرج نیز ویژه‌برنامه محوری یوم‌العباس از ساعت ۹ صبح روز تاسوعای حسینی مقابل آستان مقدس امامزاده حسن(ع) آغاز شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی البرز تصریح کرد: حضور بعضی از اقوام ساکن در البرز از کردها، لرها، شمالی‌ها، خوزستانی‌ها، یزدی‌ها و حتی اتباع این عزاداری را متفاوت از عزاداری‌های دیگر کرده است.

وی خاطرنشان کرد: تجمع یوم‌العباس نماد شهر عزاداری است که از انواع مختلف با سلایق مختلف در کنار هم حول محور ولایت و دستگاه سید و سالار شهیدان همدوش هم به اقامه عزا می‌پردازند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان البرز در پایان تأکید کرد: برگزاری پرشور مراسم‌ تاسوعا و عاشورای حسینی در شرایط کنونی، جلوه‌ای از پایبندی مردم به فرهنگ عاشورا و ارزش‌های دینی است و می‌تواند زمینه‌ساز تقویت روحیه همبستگی، معنویت و انسجام اجتماعی در جامعه باشد و پیام عزت، ایثار و مقاومت مکتب حسینی را بیش از پیش در جامعه ترویج کند.

گفتنی است مراسم یوم العباس در استان البرز، بار دیگر یادآور این حقیقت است که یاد شخصیت‌های بزرگ تاریخ، تنها در کلمات نیست، بلکه در بازآفرینی ارزش‌هایی نظیر وفاداری، ایثار و خدمت به دیگران تجلی می‌یابد.

این مراسم‌ها، در حالی که سوگ خود را به نمایش می‌گذارند، حامل پیامی از اتحاد و همبستگی اجتماعی در میان شهروندان استان است.