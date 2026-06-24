https://mehrnews.com/x3cqbm ۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۵ کد مطلب 6869669 استانها فارس استانها فارس ۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۵ تاسوعای حسینی در جهرم جهرم- در این ویدئو بخشی از مراسم عزاداری مردم در روز تاسوعای حسینی را مشاهده کنید. دریافت 18 MB کد مطلب 6869669 کپی شد مطالب مرتبط یوم العباس؛ روزی که پرچم وفاداری قلب ها را به تپش می اندازد عزاداری ظهر تاسوعای حسینی در حرم شاهچراغ (ع) تاسوعای حسینی (ع) در خیابان انقلاب خرمآباد مراسم تاسوعای حسینی در بندر کیاشهر شور مردم شیراز در تاسوعای حسینی عزاداری مردم چابهار در تاسوعای حسینی چَک چَکو، آیین سنتی مردم استهبان فارس عزاداری هیئات مذهبی بجنورد در روز تاسوعا برچسبها تاسوعا و عاشورا تاسوعای حسینی جهرم
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