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۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۵

تاسوعای حسینی در جهرم

تاسوعای حسینی در جهرم

جهرم- در این ویدئو بخشی از مراسم عزاداری مردم در روز تاسوعای حسینی را مشاهده کنید.

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کد مطلب 6869669

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