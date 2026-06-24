۵ پارکینگ مرکزی اصفهان در تاسوعا و عاشورا رایگان شد

به گزارش خبرگزاری مهر،سیدعلی عبداللهی با اشاره به ضرورت مدیریت هوشمند تردد در ایام اوج حضور عزاداران افزود: این تصمیم با هدف تسهیل رفت‌وآمد شهروندان، افزایش ایمنی تردد و کاهش فشار ترافیکی در معابر مرکزی اتخاذ شده است.

وی ادامه داد: پارکینگ‌های کرمانی، حکیم، طالقانی، جهان‌نما و فرشادی به دلیل قرارگیری در محدوده‌های اصلی برگزاری مراسم عزاداری و نزدیکی به مسیرهای حرکت هیئات مذهبی به عنوان پارکینگ‌های پشتیبان انتخاب شده‌اند.

مدیرکل امور اجرایی معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان اظهار کرد: موقعیت مکانی این پارکینگ‌ها امکان دسترسی سریع شهروندان به محورهای اصلی برگزاری مراسم از جمله میدان امام، چهارباغ عباسی، خیابان آمادگاه، عبدالرزاق، حافظ و سایر مسیرهای محل تجمع عزاداران را فراهم می‌کند.

وی تصریح کرد: استفاده از این ظرفیت پارکینگ‌ها علاوه بر توزیع مناسب سفرهای درون‌شهری در محدوده مرکزی، می‌تواند از توقف‌های غیرمجاز در حاشیه معابر و اشغال پیاده‌روها جلوگیری کرده و به روان‌سازی جریان ترافیک کمک کند.

عبداللهی با اشاره به افزایش قابل توجه حضور عزاداران در این محدوده‌ها خاطرنشان کرد: هدف از رایگان شدن این پارکینگ‌ها حمایت از شهروندانی است که برای شرکت در مراسم مذهبی به مرکز شهر مراجعه می‌کنند تا با مدیریت تقاضای سفر، از ایجاد ازدحام در معابر اصلی جلوگیری شود.

وی تأکید کرد: همزمان با اجرای این طرح، نیروهای اجرایی معاونت حمل‌ونقل و ترافیک در کنار پلیس راهور به صورت میدانی وضعیت معابر پرتردد را پایش و مدیریت خواهند کرد تا تردد در اطراف محل‌های برگزاری مراسم با حداقل اختلال انجام شود.

مدیرکل امور اجرایی معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان در پایان از شهروندان خواست با استفاده از پارکینگ‌های تعیین‌شده و برنامه‌ریزی مناسب برای سفرهای درون‌شهری، مدیریت شهری را در ارائه خدمات بهتر به عزاداران حسینی همراهی کنند