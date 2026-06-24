استقرار ۸ هزار پلیس برای پاسداری از ۶ هزار هیئت در اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالوهاب حسنوند پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه حضور در جمع عزاداران شب تاسوعای حسینی، با تشریح راهبردهای پلیس برای حفظ نظم و امنیت در ایام سوگواری اباعبدالله الحسین(ع)، اظهار کرد: استان اصفهان به عنوان مهد ایثار و شهادت با بیش از ۲۴ هزار شهید، جایگاه ویژه‌ای در پاسداری از آرمان‌های انقلاب و مکتب عاشورا دارد؛ لذا خادمان مردم در فرماندهی انتظامی استان، تمامی ظرفیت‌های خود را برای صیانت از این فضای معنوی به میدان آورده‌اند.

بسیج ۸ هزار نیرو برای صیانت از حریم هیئت‌ها

فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه بیش از ۶ هزار هیئت مذهبی، مسجد و حسینیه در نقاط مختلف استان میزبان خیل عظیم عزاداران هستند، ابراز کرد: برای تضمین امنیت پایدار این مراسم‌ها، بالغ بر ۸ هزار نفر از کارکنان پلیس در حوزه‌های انتظامی، ترافیکی و امنیتی به صورت شبانه‌روزی در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند و این شبکه امنیتی تا پایان ایام سوگواری با اقتدار فعال خواهد بود.

مدیریت هوشمند ترافیک در حجم بالای ترددها

سردار حسنوند در ادامه به حجم سنگین ترددها در محورهای مواصلاتی استان اشاره کرد و گفت: با ثبت تردد روزانه بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو، تیم‌های پلیس راهور با اجرای طرح‌های ویژه ترافیکی، روان‌سازی عبور و مرور و تسهیل دسترسی عزاداران به کانون‌های برگزاری مراسم را در صدر برنامه‌های اجرایی خود قرار داده‌اند. وی افزود: تعامل با مسئولان هیئت‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت ارزشمند «همیاران محرم» و «پلیس محرم»، مؤلفه‌ای کلیدی در کاهش گره‌های ترافیکی و ارتقای امنیت محیطی مراسم‌ها بوده است.

از انهدام باندهای مجرمانه تا کاهش ۲۵ درصدی جرائم

فرمانده انتظامی استان اصفهان در بخش دیگری از گزارش خود به عملکرد عملیاتی پلیس در هفته‌های منتهی به محرم اشاره کرد و با برشمردن دستاوردهای پلیس در عرصه مقابله با ناامنی، گفت: در راستای پاکسازی چهره استان از لوث وجود مخلان امنیت، با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی، بیش از یک هزار و ۲۰۰ مجرم و متهم به اخلال در نظم عمومی شناسایی و دستگیر شده‌اند.

وی همچنین از کشف ۴۳۰ قبضه سلاح جنگی و غیرمجاز در کمتر از یک ماه خبر داد و این موفقیت را مرهون تلاش‌های جهادی و برنامه‌ریزی هدفمند در مجموعه انتظامی استان دانست.

سردار حسنوند در ادامه با اشاره به دستاورد ملموس کاهش بیش از ۲۵ درصدی وقوع جرائم و سرقت‌ها در سطح استان، تصریح کرد: این آمار نشان‌دهنده اثربخشیِ حضور میدانی پلیس از مناطق شهری تا نقاط کویری و مرزی است.

سردار حسنوند با تأکید بر اینکه پلیس خود را خادم بی‌منت مردم می‌داند، خاطرنشان کرد: تمامی کارکنان انتظامی استان اصفهان با روحیه جهادی و ایثارگری، تا آخرین لحظات ایام عزاداری محرم و صفر، برای حفظ آرامش و امنیت عزاداران در میدان حضور خواهند داشت تا مردم بتوانند در فضایی ایمن به اقامه عزا بپردازند.