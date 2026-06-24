نمازجماعت باشکوه ظهرعاشورا در شهرری برگزارمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی کنگرلو، ظهر چهارشنبه گفت: حضرت سید الشهدا (ع) از زمان شروع حرکت از مسجد النبی صلی الله علیه وآله بعد از آن که امام حسین علیه‌السلام حاضر به بیعت با ولید در مدینه نشد، در شب ۲۸ رجب سال شصت هجری، نیمه شب به مسجد النّبی آمد، نماز خواند و با قبر رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم خداحافظی کرد که بعد از نماز در حال سجده امام به خواب رفت و پیامبر در عالم خواب او را به سینه چسبانید و خبر شهادت او را داد.

کنگرلو افزود:تمام خطبه ها و سخنرانی های سیدالشهدا(ع) بعدازاقامه نمازبوده است از جمله سخنرانی درمقابل سپاه حر،صبح عاشورا و در اهمیت نماز همین بس که حضرت اباعبدالله‌ علیه‌السلام در غروب روزتاسوعا به برادرش حضرت ابوالفضل العباس فرمود « اِرْجَعْ اِلَیْهِمْ فَاِن اِسْتَطَعْتَ أَنْ تُؤَخِّرَهُمْ إِلی غَدْوَةٍ وَتَدْفَعَهُمْ عَنَّا الْعَشِیَّةَ، لَعَلَّنا نُصَلّی لِرَبِّنا اللَّیْلَةَ وَنَدْعُوهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، فَهُوَ یَعْلَمُ أَنّی کُنْتُ اُحِبُّ الصَّلاةَ لَهُ وَتِلاوَةَ کِتابِهِ وَکَثْرَةَ الدُّعاءِ وَالْاِسْتِغْفارِ»؛ «به سوی آنان بازگرد و تلاش کن جنگ را به فردا واگذاری تا ما امشب را نماز بخوانیم و به دعا و استغفار بگذرانیم، خدا می‌داند من از کسانی هستم که نماز و قرآن خواندن و زیاد دعا کردن و استغفار را دوست دارم

دبیر ستاد اقامه نماز شهرری گفت : امام حسین علیه السلام باگفتن اذان در صبح عاشورا و همچنین درخواست تعطیلی جنگ برای اقامه نماز ،شهادت ابوثمامه صائدی که مقابل تیرهاایستادتاامام حسین علیه السلام نماز را اقامه کند،نشان داد که هدفش اقامه نماز واقعی بود.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر، امام حسین (ع) با نماز ظهر عاشورایش به تمام وجدان‌های بیدار ثابت کرد که هدف او از بر پایی نهضت عاشورا «دین خواهی‌» و عمل به تکلیف بوده است و نه خواسته‌های دنیوی و هواهای نفسانی‌.امام (ع) با اقامه نماز ظهر عاشورا، صداقت‌، خلوص‌، ایمان و اصالت خود را به ‌عنوان رهبری الهی به اثبات رسانید، نماز ظهر عاشورا تفاوت بزرگ نهضت عاشورا به عنوان یک نهضت الهی با سایر نهضت‌ها است‌ و نکته دیگری که در این باب شایان ذکر است‌، آن که سپاهیان یزید - که خود را خلیفه مسلمین معرفی می‌کرد - با حمله به امام (ع) و عدم رعایت حرمت نماز، ماهیّت پلید و ضد دینی خود را برملا کردند و خود موجبات رسوایی خود را فراهم آورند.

دبیر اقامه نماز ری از خطبا و مبلغین خواست در منابر در اهمیت نماز بویژه نماز ظهر عاشورا مطالبی را ارئه کنند و همچنین از مسئولین هیئات مذهبی و مداحان هم خواست جهت اقامه نماز اول وقت ظهر عاشورا تمهیداتی بیاندیشند.