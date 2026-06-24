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۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۴

مدیرکل بنیاد مسکن بوشهر: اجرای پروژه‌های مسکن حمایتی تسریع شود

مدیرکل بنیاد مسکن بوشهر: اجرای پروژه‌های مسکن حمایتی تسریع شود

بوشهر- مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر بر اهمیت تسریع در روند اجرای پروژه‌های حمایتی، ارتقای کیفیت ساخت‌وساز و رعایت استانداردهای فنی در پروژه‌های نهضت ملی مسکن تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر برومند ظهر چهارشنبه در بازدید از روند تکمیل پروژه ۸۰ واحدی نهضت ملی مسکن در شهر بنک از توابع شهرستان کنگان اظهار کرد: این پروژه مسکونی که در راستای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهر بنک اجرا شده است، شامل ۸۰ واحد مسکونی بوده که تاکنون ۶۰ واحد آن تکمیل و به متقاضیان واگذار شده است.

وی افزود: ۲۰ واحد باقیمانده این پروژه نیز در حال حاضر در مراحل پایانی عملیات اجرایی قرار دارد و پس از تکمیل اقدامات نهایی، آماده بهره‌برداری و تحویل به متقاضیان خواهد شد.

مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر در این بازدید بر اهمیت تسریع در روند اجرای پروژه‌های مسکن حمایتی، ارتقای کیفیت ساخت‌وساز و رعایت استانداردهای فنی در پروژه‌های نهضت ملی مسکن تأکید کرد.

کد مطلب 6869839

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