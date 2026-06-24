به گزارش خبرنگار مهر، امیر برومند ظهر چهارشنبه در بازدید از روند تکمیل پروژه ۸۰ واحدی نهضت ملی مسکن در شهر بنک از توابع شهرستان کنگان اظهار کرد: این پروژه مسکونی که در راستای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهر بنک اجرا شده است، شامل ۸۰ واحد مسکونی بوده که تاکنون ۶۰ واحد آن تکمیل و به متقاضیان واگذار شده است.

وی افزود: ۲۰ واحد باقیمانده این پروژه نیز در حال حاضر در مراحل پایانی عملیات اجرایی قرار دارد و پس از تکمیل اقدامات نهایی، آماده بهره‌برداری و تحویل به متقاضیان خواهد شد.

مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر در این بازدید بر اهمیت تسریع در روند اجرای پروژه‌های مسکن حمایتی، ارتقای کیفیت ساخت‌وساز و رعایت استانداردهای فنی در پروژه‌های نهضت ملی مسکن تأکید کرد.