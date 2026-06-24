به گزارش خبرگزاری مهر، طی آیینی پایگاه‌های مقاومت بسیج بعثت ویژه برادران و خواهران با حضور جمعی از مسئولین، شهر بوشهر افتتاح و راه‌اندازی شد.

جانشین فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان بوشهر در این آئین اظهار کرد : این پایگاه‌های مقاومت با هدف ثبت نام، سازماندهی و آموزش مردم در هسته‌های مقاومت به منظور فراهم آوردن الزامات نقش آفرینی داوطلبین در عرصه‌های مورد نیاز انقلاب اسلامی متناسب با استعدادها، توانمندی‌ها و علاقه‌مندی آنها پیش بینی شده است.

محسن رضایی نژاد تصریح کرد: شناسایی مسائل و مشکلات مردم و تلاش برای رفع آنها از طریق تشکیل هسته‌ها و گروه‌های مقاومت از دیگر وظایف این پایگاه‌های بسیج بعثت می‌باشد.

در این آیین حسین رخشنده و سمیه غلامیان بوشهری به عنوان فرماندهان پایگاه‌های مقاومت بسیج بعثت برادران و خواهران معرفی و حکم انتصاب آنها اهدا شد.