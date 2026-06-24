کیان دهراب‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تشریح فعالیت‌های صورت‌گرفته در روز تاسوعای حسینی (چهارشنبه سوم تیرماه) اظهار داشت: با هدف تأمین نیازهای حیاتی مراکز درمانی و مدیریت ذخایر خونی استان، فراخوانی برای اهدای خون در روز تاسوعا صورت گرفت که با استقبال پرشور و ستودنی مردم مؤمن و نوع‌دوست اصفهان مواجه شد.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با اشاره به جزئیات آمار مراجعین تصریح کرد: در این روز، ۸ مرکز خون‌گیری در سراسر استان فعال بودند که در مجموع ۱۰۱۵ نفر از مردم برای ادای این نذر حسینی به این مراکز مراجعه کردند که از این میان، ۸۶۳ نفر با انجام معاینات پزشکی لازم، موفق به اهدای خون شدند.

وی در خصوص ترکیب داوطلبان این اقدام خداپسندانه افزود: از مجموع ۸۶۳ اهداکننده موفق، ۸۲۷ نفر از آقایان و ۳۶ نفر از بانوان استان بودند که با نیت خیرخواهانه در این حماسه ایثار مشارکت کردند.

لزوم تداوم مشارکت مردم در روزهای گرم سال

دهراب‌پور با قدردانی از مشارکت فعال شهروندان اصفهانی گفت: اهدای خون یک نیاز همیشگی و حیاتی است؛ به‌ویژه در ایام پیش رو و با توجه به گرمای هوا که ممکن است میزان مراجعات کاهش یابد، بیماران نیازمند به خون و فرآورده‌های خونی، بیش از هر زمان دیگری به حمایت هم‌وطنان چشم امید دارند.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان در پایان خاطرنشان کرد: مشارکت مردم در پویش‌های نذر خون در مناسبت‌های مذهبی، علاوه بر جنبه معنوی، نقشی کلیدی در پایداری ذخایر استراتژیک استان ایفا می‌کند و انتظار می‌رود این حس مسئولیت‌پذیری اجتماعی در طول سال و در سایر ایام نیز استمرار یابد تا هیچ بیماری در مراکز درمانی، دغدغه‌ای بابت تأمین خون مورد نیاز خود نداشته باشد.