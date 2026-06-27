اهدای خون در تاسوعا و عاشورای گلستان ۹ درصد افزایش یافت

فاطمه محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی سال ۱۴۰۵، ۶۷۳ نفر برای اهدای خون به مراکز انتقال خون استان گلستان مراجعه کردند که از این تعداد، ۶۰۷ نفر موفق به اهدای خون شدند.

وی افزود: از مجموع اهداکنندگان، ۳۴۷ نفر اهداکننده مستمر، ۱۹۱ نفر دارای سابقه اهدای خون و ۶۹ نفر نیز برای نخستین بار خون خود را اهدا کردند.

مدیرکل انتقال خون گلستان با اشاره به مشارکت بانوان در این اقدام خداپسندانه گفت: ۴۵ نفر از اهداکنندگان را بانوان تشکیل دادند.

محمدی خاطرنشان کرد: از مجموع ۶۰۷ واحد خون اهدایی، ۴۵۵ واحد توسط تیم‌های سیار خونگیری در نقاط مختلف استان جمع‌آوری شد که نشان‌دهنده نقش مؤثر این تیم‌ها در تسهیل فرآیند اهدای خون است.

وی با قدردانی از مشارکت مردم در پویش اهدای خون ایام محرم، اظهار کرد: میزان اهدای خون در تاسوعا و عاشورای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۹ درصد افزایش داشته است.