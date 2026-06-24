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۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۳

شرایط بهره‌مندی مؤسسات قرآنی از نرخ صفر مالیاتی ابلاغ شد

شرایط بهره‌مندی مؤسسات قرآنی از نرخ صفر مالیاتی ابلاغ شد

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به نامه رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، ضوابط و شرایط برخورداری مؤسسات قرآنی از نرخ صفر مالیاتی برای عملکرد سال ۱۴۰۵ را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ؛ بر این اساس، سیدمحمدهادی سبحانیان، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور، طی نامه‌ای در پاسخ به مکاتبه حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، جزئیات بهره‌مندی مؤسسات قرآنی از معافیت مالیاتی موضوع بند(ل) ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم را برای عملکرد سال ۱۴۰۵ تشریح و ابلاغ کرد.

براساس این ابلاغیه، فعالیت‌های انتشاراتی، مطبوعاتی و قرآنی که با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط فعالیت می‌کنند، مطابق بند(ل) ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم، از مالیات با نرخ صفر برخوردار خواهند بود.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور در این نامه با اشاره به احکام مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، سقف درآمد سالانه مشمول این امتیاز را نیز مشخص کرده است. بر این اساس، درآمد سالانه مؤسسات موضوع بند(ل) ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم تا سقف ۹۰۶ میلیارد ریال (۹۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان» مشمول نرخ صفر مالیاتی خواهد بود و درآمدهای مازاد بر سقف تعیین‌شده، حسب مورد مشمول نرخ‌های مقرر در قانون خواهند شد.

در بخش دیگری از این ابلاغیه بر ضرورت رعایت الزامات قانونی برای بهره‌مندی از این امتیاز تأکید شده است. بر این اساس، استفاده از نرخ صفر مالیاتی در سال ۱۴۰۵ منوط به دارا بودن مجوز معتبر فعالیت و همچنین رعایت مقررات مربوط، از جمله مفاد آیین‌نامه اجرایی تبصره(۳) ماده ۱۳۹ و تبصره(۱) ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

ابلاغ این دستورالعمل در پی مکاتبه رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و با هدف تبیین وضعیت مالیاتی مؤسسات فرهنگی و قرآنی انجام شده است؛ اقدامی که می‌تواند به شفافیت بیشتر فرآیندهای مالی و حمایت از فعالیت‌های قرآنی دارای مجوز در کشور کمک کند.

کد مطلب 6869881
سیده فاطمه سادات کیایی

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