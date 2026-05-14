۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۱۲

افزایش ۶۶ درصدی سقف معافیت مالیاتی فعالیت‌های رسانه‌‏ای و فرهنگی

سقف درآمد سالانه مشمول معافیت مالیاتی برای فعالیت‏‌های انتشاراتی و هنری ۶۶ درصد رشد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان امور مالیاتی کشور با استناد به احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ اعلام کرد: در راستای سیاست‌های حمایتی دولت از بخش فرهنگ و هنر و با هدف مدیریت بهینه منابع و افزایش شفافیت در بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی، قانون بودجه سال ۱۴۰۵ سقف معافیت مالیاتی درآمد سالانه مشمول برای فعالیت‌های انتشاراتی، مطبوعاتی، قرآنی، فرهنگی و هنری از ۵ میلیارد و ۷۶۰ میلیون ریال در سال ۱۴۰۴ به ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال افزایش یافت.

در بند (ل) ماده ۱۳۹ قانون مالیات‏‌های مستقیم، برای فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه‌های ذی‌ربط)، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شوند، معافیت مالیاتی ویژه‏ای پیش‏‌بینی شده است. دولت نیز بر اساس قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی موظف شده است سقف درآمد سالانه مشمول مالیات اشخاص موضوع این بند را در قانون بودجه هر سال تعیین کند.

سمیه رسولی

