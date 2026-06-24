امدادرسانی به بانوی ۲۳ ساله در حاشیه سد چادگان

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جزئیات این حادثه اظهار کرد: در ساعت ۱۵:۰۵ روز سوم تیرماه ۱۴۰۵، گزارشی مبنی بر غرق‌شدگی در محدوده پل قلعه شاهرخ واقع در شهرستان چادگان به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان اصفهان واصل شد.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با بیان اینکه بلافاصله پس از دریافت این گزارش، یک واحد امدادی اورژانس پیش‌بیمارستانی به محل حادثه اعزام شد، افزود: نیروهای امدادی در کمترین زمان ممکن بر بالین مصدوم حاضر شده و اقدامات درمانی اولیه را آغاز کردند.

وی در خصوص وضعیت مصدوم این حادثه تصریح کرد: فرد حادثه‌دیده یک خانم ۲۳ ساله بود که خوشبختانه علائم حیاتی وی پایدار و هوشیار بود.

عابدی در پایان خاطرنشان کرد: اقدامات مراقبتی و درمانی لازم به‌صورت سرپایی برای این فرد انجام گرفت؛ با این حال، مصدوم پس از دریافت خدمات پیش‌بیمارستانی، رضایت خود را برای اعزام به مراکز درمانی اعلام نکرد و از انتقال به بیمارستان امتناع ورزید.