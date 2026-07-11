شنا در دریاچه سدها و تأسیسات آبی اصفهان ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، خلیل دادخواه پیرو هشدارهای قبلی و درهماهنگی با مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه متأسفانه همه ساله در فصل گرما تعداد زیادی از هموطنان در مجاری آبی دچار حادثه غرق شدگی میشوند، اظهارکرد: دریاچه سدها، کانالها و تأسیسات آبی به دلیل ویژگی آنها مکان مناسبی برای شنا نیست و در صورت بی توجهی افراد و شنا در این تأسیسات، حوادث جانی جبران ناپذیر زیادی به دنبال دارد.
وی با بیان اینکه حجم آب زیادی با دبی متغیر در کانالها جریان دارد، گفت: برخی از سازههای آبی در زیر آب تعبیه شدهاند که در مجاورت آنها مکش آب به شدت افزایش مییابد، بنابراین شنا در این تاسیسات آبی باعث میشود که افراد به زیر آب کشیده شده و در نتیجه غرق شوند.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقهای اصفهان، افزود: نوع طراحی کانالهای آبیاری کشاورزی با استخر و مکانهای تفریحی کاملا متفاوت است و این کانالها دارای عمق بسیار زیاد با شدت جریان آب زیادی است که حتی برای شناگران ماهر نیز خطرناک است.
دادخواه با بیان اینکه تابلوهای هشدار دهنده ممنوعیت شنا در حریم دریاچه سد و تأسیسات آبی نصب شده است، گفت: علاوه بر اطلاع رسانی مکرر از طریق رسانهها، در محل سدها، کانالها و حوضچههای تغذیه مصنوعی تابلوهای هشدار دهنده نصب شده است که لازم است هموطنان به علائم این تابلوها توجه لازم را داشته باشند.
وی با تأکید بر اینکه دریاچه سدها و کانالها فضای مناسبی برای شنا نیستند، خاطرنشان کرد: از همه هموطنان درخواست داریم که با توجه به فصل گرما از هرگونه شنا در تاسیسات آبی، کانالها و دریاچه سدها پرهیز کنند.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقهای اصفهان، گفت: در این فصل به طور خاص والدین از کودکان و فرزندان خود در برابر حوداث ناشی از غرق شدگی مراقبت لازم را به عمل آورند .
نظر شما