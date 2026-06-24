سارقان طلافروشی در خوزستان دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید محمود میرفیضی عصر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در پی وقوع سرقت مسلحانه جاده‌ای از طلافروشان کیفی در اردیبهشت‌ماه سال جاری در شهرستان شوش، رسیدگی به این پرونده به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی دقیق، سارق اصلی را شناسایی کردند و با هماهنگی مرجع قضایی، طی یک عملیات غافلگیرانه و منسجم، او را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان خوزستان با اشاره به دستگیری سه مالخر مرتبط با این پرونده تصریح کرد: در بازرسی از منزل متهم، ۳۰۰ عدد فشنگ جنگی کلت، نیم کیلوگرم طلای مسروقه و خودرویی که در این سرقت‌ها استفاده شده بود، کشف و ضبط شد.

سردار میرفیضی ادامه داد: در تحقیقات تکمیلی، متهم اعتراف کرد که این سرقت مسلحانه با همدستی یکی از سارقان سابقه‌دار استان‌های همجوار انجام شده است که با اخذ نیابت قضایی، همدست او نیز دستگیر شد.

وی خاطرنشان کرد: در بازرسی از مخفیگاه همدست متهم، یک کیلو و ۸۰۰ گرم طلای مسروقه و ۱۹ سکه بهار آزادی کشف شد؛ همچنین پنج جلد سند ملکی که از طریق فروش اموال مسروقه خریداری شده بود، شناسایی و توقیف گردید.

فرمانده انتظامی استان خوزستان گفت: تلاش پلیس برای دستگیری سایر مرتبطان این پرونده با جدیت ادامه دارد و نتایج بعدی به اطلاع عموم خواهد رسید.