https://mehrnews.com/x3cqks ۳ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۳۳ کد مطلب 6870017 استانها قزوین استانها قزوین ۳ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۳۳ عزاداری عصر تاسوعا در شهر محمودآباد نمونه قزوین - مردم شهر محمودآباد نمونه عصر چهارشنبه در سوگ شهدای کربلا و در بزرگداشت روز تاسوعا به عزاداری پرداختند. دریافت 5 MB کد مطلب 6870017 کپی شد مطالب مرتبط مراسم تاسوعای حسینی در آستارا آیین سنتی علمکشی در امامزادگان هفدهتن در تاسوعای حسینی تاسوعای حسینی؛ مارگون غرق در ماتم علمدار کربلا برگزاری اجتماع بزرگ عزاداران حسینی در شهر سریشآباد برچسبها تاسوعا و عاشورا تاسوعای حسینی محمودآباد قزوین
نظر شما