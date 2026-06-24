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۳ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۳۳

عزاداری عصر تاسوعا در شهر محمودآباد نمونه

عزاداری عصر تاسوعا در شهر محمودآباد نمونه

قزوین - مردم شهر محمودآباد نمونه عصر چهارشنبه در سوگ شهدای کربلا و در بزرگداشت روز تاسوعا به عزاداری پرداختند.

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کد مطلب 6870017

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