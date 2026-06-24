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۳ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۰۴

تاسوعای حسینی؛ مارگون غرق در ماتم علمدار کربلا

تاسوعای حسینی؛ مارگون غرق در ماتم علمدار کربلا

مارگون- مردم مارگون با برگزاری آیین‌های باشکوه تاسوعای حسینی، در سوگ حضرت ابوالفضل(ع) عزاداری کردند.

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کد مطلب 6870000

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