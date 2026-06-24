https://mehrnews.com/x3cqk6 ۳ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۰۴ کد مطلب 6870000 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۳ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۰۴ تاسوعای حسینی؛ مارگون غرق در ماتم علمدار کربلا مارگون- مردم مارگون با برگزاری آیینهای باشکوه تاسوعای حسینی، در سوگ حضرت ابوالفضل(ع) عزاداری کردند. دریافت 32 MB کد مطلب 6870000 کپی شد مطالب مرتبط عزاداری مردم مارگون در نهمین شب محرم برگزاری مراسم شیرخوارگان حسینی در مارگون محرم ۱۴۰۵ در کهگیلویه و بویراحمد؛ از شیرخوارگان حسینی تا شام غریبان لزوم روایت فتوحات جنگ ۱۲ روزه؛رژیم صهیونی و آمریکا به اهدافشان نرسیدند کابوس شکست در برابر اراده الهی؛ استکبار به التماس آتشبس افتاده است سوگ حسینی در محروم ترین نقطه کشور/ آیین هایی از جنس عاشقی برچسبها تاسوعای حسینی شهرستان مارگون مراسم عزاداری محرم و صفر
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