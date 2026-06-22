به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت آبوهوای کشور، گفت: فصل بهار امروز به به گونهای تمام شد که میانگین دمای کشور در این فصل، در مقایسه با میانگین بلندمدت حدود ۰.۶ درجه سانتیگراد گرمتر بود.
وی افزود: طی سه ماه گذشته، استانهای گیلان، مازندران و خراسان جنوبی در مقایسه با شرایط اقلیمی خود، گرمترین استانهای کشور بودند. در مقابل نیز استانهای ایلام، کرمانشاه و کردستان در همین بازه زمانی نسبت به میانگین بلندمدت، خنکترین شرایط دمایی را تجربه کردند.
اصغری بیان کرد: از نظر بارندگی نیز در مقایسه با میانگین بلندمدت، استانهای ایلام، کرمانشاه و لرستان به ترتیب بهترین وضعیت را در سه ماه نخست سال به خود اختصاص دادند، برای بعدازظهر امروز در جنوب شرق کشور، بهویژه در مناطقی مانند سیرکان و نواحی بالادست آن، بارشهایی مطابق الگوهای پیشبینیشده نقشههای هواشناسی مورد انتظار است.
وی با اشاره به وضعیت جوی شمال کشور گفت: در استان گلستان و شرق مازندران، بهویژه در ارتفاعات و دامنهها از شیرگاه و پل سفید گرفته تا گلوگاه، علیآباد و رامیان، شکلگیری ابر و وقوع بارندگی را باید جدی گرفت، احتمال جاری شدن روانآب در این مناطق کم نیست و مسافران و ساکنان این نواحی باید هشدارهای هواشناسی را مدنظر قرار دهند.
این کارشناس هواشناسی تصریح کرد: یکی از پدیدههای قابل توجه روزهای آینده، افزایش محسوس دما در کرانههای دریای خزر است که از روز چهارشنبه به شکل ملموسی خود را نشان خواهد داد، از امروز تا روز چهارشنبه (۳ تیر) در شمال و شرق استان اصفهان نیز افزایش سرعت وزش باد پیشبینی میشود.
وی ادامه داد: در استان البرز، وزش باد قابل توجه خواهد بود و شهروندان باید نسبت به محل پارک خودروهای خود دقت لازم را داشته باشند، در استان تهران نیز تا روز پنجشنبه (۴ تیر)، بهویژه در مناطق جنوب غربی، وزش باد شدید پیشبینی شده است و احتمال سقوط تابلوهای تبلیغاتی و اجسام سست وجود دارد؛ بنابراین لازم است از استحکام سازههای موقت اطمینان حاصل شود.
اصغری در پایان با اشاره به تداوم گرمای شدید در جنوب غرب کشور خاطرنشان کرد: برای استان خوزستان تا روز چهارشنبه، تداوم دماهای ۴۹ درجه سانتیگراد و بالاتر پیشبینی شده است، در شمال شرق کشور و بهطور مشخص در استان خراسان رضوی نیز تا پایان هفته شرایط برای ناپایداریهای جوی از جمله وزش باد و بارشهای پراکنده مهیا است.
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