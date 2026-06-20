محمدرضا اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال زراعی جاری، مجموعاً ۵۰ هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت جو اختصاص یافته که از این میزان، ۱۳ هزار و ۹۰۰ هکتار به صورت آبی و ۳۶ هزار و ۷۰۰ هکتار به صورت دیم است.
وی با اشاره به وضعیت مطلوب مزارع در سال جاری افزود: افزایش نزولات آسمانی نسبت به سال گذشته، مدیریت بهینه منابع آبی و بهرهگیری از توصیههای فنی و ترویجی کارشناسان جهاد کشاورزی در مراحل مختلف کاشت و داشت، موجب شده تا مزارع جو امسال از عملکرد و کیفیت بهتری برخوردار باشند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی تصریح کرد: بهمنظور جلوگیری از ریزش محصول و کاهش هدررفت دسترنج کشاورزان در حین عملیات برداشت، اکیپهای نظارتی و کارشناسی سازمان به صورت مستمر بر فعالیت کمباینها نظارت دارند تا این فرآیند با رعایت استانداردهای لازم انجام شود.
اصغری با بیان اینکه محصول جو نقش مهمی در تأمین بخشی از نیازهای نهادههای دامی استان ایفا میکند، خاطرنشان کرد: برنامهریزیهای لازم برای تسهیل روند برداشت و انتقال محصول به مراکز خرید و انبارها انجام شده است و پیشبینی میکنیم با تداوم این روند، نزدیک به ۱۰۵ هزار تن جو از اراضی زیر کشت در سطح استان تولید شود.
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