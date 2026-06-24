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۴ تیر ۱۴۰۵، ۰:۳۷

عزاداری مردم کرمانشاه در شب عاشورا

عزاداری مردم کرمانشاه در شب عاشورا

کرمانشاه- مردم کرمانشاه در شب عاشورا به سوگ سید و سالار شهیدان و یاران باوفایش نشستند.

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کد مطلب 6870092

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