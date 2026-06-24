https://mehrnews.com/x3cqmY ۴ تیر ۱۴۰۵، ۰:۳۷ کد مطلب 6870092 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۴ تیر ۱۴۰۵، ۰:۳۷ عزاداری مردم کرمانشاه در شب عاشورا کرمانشاه- مردم کرمانشاه در شب عاشورا به سوگ سید و سالار شهیدان و یاران باوفایش نشستند. دریافت 8 MB کد مطلب 6870092 کپی شد مطالب مرتبط بارش برف شهر کرمانشاه را سفیدپوش کرد تغییرات مدیریتی کرمانشاه در راه است وجب به وجب استان کرمانشاه نعمت و ظرفیت است احتمال آبگرفتگی معابر/ کرمانشاه بارانی می شود شورای شهر کرمانشاه از دید فرمانداری کرمانشاه منحل است برچسبها عاشورا ماه محرم و صفر کرمانشاه
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