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۴ تیر ۱۴۰۵، ۲:۲۰

شور و شعور حسینی مردم میبد در شب عاشورای حسینی

شور و شعور حسینی مردم میبد در شب عاشورای حسینی

یزد - همزمان با شب عاشورای حسینی، مردم ولایت‌مدار میبد، شور و شعور حسینی خود را در حماسه خیابان به نمایش گذاشتند.

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کد مطلب 6870148

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