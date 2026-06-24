https://mehrnews.com/x3cqp7 ۴ تیر ۱۴۰۵، ۲:۲۰ کد مطلب 6870148 استانها یزد استانها یزد ۴ تیر ۱۴۰۵، ۲:۲۰ شور و شعور حسینی مردم میبد در شب عاشورای حسینی یزد - همزمان با شب عاشورای حسینی، مردم ولایتمدار میبد، شور و شعور حسینی خود را در حماسه خیابان به نمایش گذاشتند. دریافت 15 MB کد مطلب 6870148 کپی شد مطالب مرتبط عزاداری و سینهزنی دسته سنتی سقا در حسینیه نظرکرده سیف شهر شاهدیه نوای «لبیک یا حسین» دستهجات عزاداری در شهر شاهدیه یزد اجتماع بزرگ سوگواران تاسوعای حسینی در حرم شهدای گمنام بهاباد تاسوعای حسینی در دهستان بهادران مهریز آیین عزاداری شب عاشورا در لنگرود برچسبها مراسم عزاداری محرم و صفر حماسه حضور اجتماع مردمی
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