به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، نقی شهابی مجد، با تشریح سیاست‌های کلان سازمان غذا و دارو در مدیریت منابع، به اهمیت ایجاد تعادل میان تأمین نیازهای جاری نظام سلامت و آمادگی در برابر اختلالات احتمالی زنجیره تأمین اشاره کرد و اظهار داشت: تصمیمات اتخاذ شده در حوزه توزیع و ذخیره‌سازی دارو، با نگاهی راهبردی و مبتنی بر مدیریت ریسک صورت می‌پذیرد تا پایداری خدمات درمانی در هر شرایطی تضمین گردد.

وی، حفظ ظرفیت‌های استراتژیک را زیربنای امنیت دارویی کشور دانست و افزود: در سناریوهای بحرانی نظیر تحریم‌های شدید، اختلالات جهانی یا حتی وقوع جنگ، دسترسی به منابع دارویی ممکن است با محدودیت مواجه شود؛ لذا نگهداری ذخایر کافی، پاسخی مسئولانه به تهدیدات بالقوه است تا سیستم سلامت در زمان بحران دچار وقفه نشود.

شهابی در خصوص دغدغه‌های مراکز درمانی خاطرنشان کرد: سازمان غذا و دارو با رصد لحظه‌ای وضعیت بازار، تمام تلاش خود را برای تأمین بدون وقفه داروهای حیاتی به کار بسته است. همزمان، با اجرای مکانیزم‌های دقیق چرخش موجودی، از انقضای داروهای ذخیره شده جلوگیری می‌شود و هیچ‌گونه تضادی میان نیاز بیماران و الزامات امنیتی وجود ندارد.

وی در پایان تأکید کرد: رویکرد سازمان، پیشگیری از بروز کمبود از طریق برنامه‌ریزی بلندمدت و حفاظت از ظرفیت‌های ملی در برابر شوک‌های خارجی است تا حق بیماران بر دسترسی به داروی با کیفیت و پایدار، تحت هیچ شرایطی خدشه‌دار نگردد.