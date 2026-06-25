آمریکا باعث اتحاد بیشتر بازیکنان ایران شد/ شرایط بهتر نسبت به دو دیدار

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و مصر بامداد شنبه در سومین و آخرین بازی مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ برگزار خواهد شد؛ مسابقه‌ای که از نگاه رسانه‌های بین‌المللی فراتر از یک رقابت فوتبالی است و تحت تأثیر مسائل سیاسی و شرایط ویژه تیم ملی ایران قرار دارد.

خبرگزاری رویترز در گزارشی درباره این مسابقه نوشت که ایران پس از تساوی برابر نیوزیلند و بلژیک همچنان شانس صعود به مرحله حذفی را در اختیار دارد و حالا باید در دیداری تعیین‌کننده مقابل مصر قرار بگیرد؛ تیمی که با هدایت حسام حسن و درخشش محمد صلاح یکی از مدعیان صعود از گروه G محسوب می‌شود.

رویترز با اشاره به شرایط متفاوت تیم ملی ایران در این دوره از رقابت‌ها آورده است که ملی‌پوشان ایران برخلاف بسیاری از تیم‌های حاضر در جام جهانی، پایگاه خود را در تیخوانای مکزیک مستقر کرده‌اند و برای انجام مسابقات گروهی ناچار به سفرهای مکرر به خاک آمریکا شده‌اند؛ موضوعی که بارها با اعتراض امیر قلعه‌نویی همراه بوده است.

سرمربی تیم ملی ایران پیش‌تر اعلام کرده بود فشردگی سفرها و محدودیت‌های اعمال‌شده، فرصت ریکاوری و آماده‌سازی مناسب را از بازیکنان گرفته است. با این حال تیم ملی توانست ابتدا برابر نیوزیلند به تساوی برسد و سپس مقابل بلژیک نیز یک امتیاز ارزشمند کسب کند تا همچنان در کورس صعود باقی بماند.

رویترز همچنین گزارش داده است که پس از مذاکرات انجام‌شده، مقامات آمریکایی برای دیدار مقابل مصر با ورود زودتر کاروان ایران به سیاتل موافقت کردند؛ تصمیمی که نسبت به دو مسابقه قبلی شرایط بهتری را برای آماده‌سازی تیم ملی فراهم کرد. با این حال محدودیت‌های تردد و اقامت همچنان پابرجاست و ایران پس از پایان مسابقه باید مطابق پروتکل‌های تعیین‌شده محل اقامت خود را ترک کند.

در بخش دیگری از گزارش رویترز به مشکل ایجادشده برای مهدی طارمی و سعید الهویی هنگام ورود به سیاتل اشاره شده است. طبق اعلام فدراسیون فوتبال ایران، تأخیر در روند ورود این دو عضو کاروان باعث شد بخشی از برنامه‌های آماده‌سازی تیم ملی دچار اختلال شود.

این رسانه بین‌المللی همچنین تأکید کرده است که بازیکنان ایران در طول جام جهانی بارها از شرایط دشوار سفرها به عنوان عاملی برای افزایش همبستگی درون تیم یاد کرده‌اند. موضوعی که پس از تساوی بدون گل مقابل بلژیک نیز از سوی اعضای تیم ملی مطرح شد و آنها تأکید کردند که سختی‌های خارج از زمین باعث اتحاد بیشتر بازیکنان شده است.

دیدار ایران و مصر بامداد شنبه در ورزشگاه لومن فیلد سیاتل برگزار می‌شود؛ مسابقه‌ای که می‌تواند سرنوشت صعود شاگردان امیر قلعه‌نویی به مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۲۶ را مشخص کند