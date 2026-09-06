به گزارش خبرگزاری مهر، محمد احمدی، مدیرکل مهندسی و حدنگاری اراضی در دوره آموزشی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مشهد مقدس با اشاره به ضرورت اجرای دقیق تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: به منظور تحقق اهداف این قانون، جلسات هماهنگی و مکاتبات رسمی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان نقشهبرداری کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با هدف تبادل اطلاعات و یکپارچهسازی دادههای مرتبط با اراضی در حال انجام و پیگیری است.
وی افزود: هماهنگی و تعامل میان دستگاههای متولی، نقش مهمی در ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق و بهروز از وضعیت اراضی و تسهیل فرآیندهای مرتبط با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی دارد و اداره مهندسی و حدنگاری سازمان این موضوع را با جدیت دنبال میکند.
مدیرکل مهندسی و حدنگاری اراضی همچنین بر اهمیت استفاده از فناوریهای نوین در پایش و مدیریت اراضی تأکید کرد و گفت: به منظور ارتقای دقت و سرعت پایش اراضی و شناسایی تغییرات کاربری، مکاتبات لازم با سازمان فضایی ایران برای دریافت و بهرهگیری از تصاویر ماهوارهای «خیام» انجام شده است.
وی عنوان کرد: استفاده از دادههای دقیق فضایی و تصاویر ماهوارهای میتواند در شناسایی تغییرات کاربری اراضی، پایش مستمر عرصههای کشاورزی و مستندسازی وضعیت اراضی نقش مؤثری داشته باشد و زمینه تصمیمگیری دقیقتر و سریعتر در این حوزه را فراهم کند.
احمدی در پایان بر تداوم همکاری و هماهنگی با دستگاههای مرتبط و استفاده از ظرفیت فناوریهای نوین برای تسریع در اجرای تکالیف قانونی و ارتقای نظام مدیریت و پایش اراضی کشور تأکید کرد.
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