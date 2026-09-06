به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع ظهر یکشنبه در نشست هماهنگی بزرگداشت هفته دفاع مقدس با تأکید بر اهمیت برگزاری کنگره شهدای استان، خواستار برنامه‌ریزی منسجم، بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، مجموعه‌های فرهنگی و رسانه‌ها برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رویداد و ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت شد.

وی با اشاره به جایگاه ارزشمند شهدای استان بوشهر در تاریخ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس اظهار کرد: کنگره شهدای استان فرصتی مهم برای بازخوانی رشادت‌ها، فداکاری‌ها و ایستادگی مردم بوشهر و معرفی این حماسه‌ها به نسل جوان است.

استاندار بوشهر افزود: باید از ظرفیت رسانه‌ها، مجموعه‌های فرهنگی و اجتماعی و سایر دستگاه‌های مرتبط برای تبیین ابعاد مختلف دفاع مقدس، مقاومت و تاریخ پرافتخار مردم استان استفاده شود و برنامه‌های کنگره به‌گونه‌ای طراحی و اجرا شود که پیام شهدا و فرهنگ ایثار و شهادت به شکلی اثرگذار به نسل‌های جدید منتقل شود.

وی همچنین بر ضرورت هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های فرهنگی در اجرای برنامه‌های کنگره تأکید کرد و گفت: انتظار می‌رود خروجی برنامه‌ها به گونه‌ای باشد که زمینه حضور و مشارکت گسترده مردم و مجموعه‌های مختلف در این رویداد فراهم شود.

ارسلان زارع با اشاره به در پیش بودن هفته دفاع مقدس خاطرنشان کرد: این مناسبت ظرفیت ارزشمندی برای اجرای برنامه‌های مرتبط با کنگره و تبیین تاریخ مقاومت، ایستادگی و نقش مردم استان بوشهر در دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی است و باید از این فرصت به بهترین شکل استفاده شود.