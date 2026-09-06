به گزارش خبرنگار مهر، علی امیریراد ظهر یکشنبه در سیودومین گردهمایی سالیانه مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور در مراغه، با اشاره به نقش این مؤسسه در تأمین امنیت غذایی اظهار کرد: امنیت غذایی تنها یک موضوع کشاورزی نیست، بلکه مسئلهای راهبردی و امنیتی است و نظام کشاورزی کشور باید در برابر خشکسالی، تغییرات بازار و بحرانهای احتمالی از تابآوری لازم برخوردار باشد.
معاون استاندار و فرماندار شهرستان ویژه مراغه با تقدیر از تلاش پژوهشگران و فعالان حوزه کشاورزی، آنان را از مدافعان امنیت غذایی کشور دانست و افزود: مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور بخش مهمی از مأموریت تأمین امنیت غذایی را با تکیه بر توان علمی و ظرفیتهای ملی دنبال میکند.
پدافند غیرعامل باید پیش از وقوع بحران مورد توجه باشد
امیریراد با بیان اینکه تحولات و نوسانات بازار میتواند امنیت غذایی کشور را تحت تأثیر قرار دهد، گفت: پدافند غیرعامل باید پیش از وقوع بحران مورد توجه قرار گیرد و بخش کشاورزی یکی از ظرفیتهای مهم برای تحقق این رویکرد است.
وی ادامه داد: کشاورزی دیم ظرفیت قابل توجهی برای افزایش تولید محصولات کشاورزی دارد و باید روند حرکت کشور به سمت کشاورزی دانشبنیان، تابآور و مبتنی بر یافتههای علمی با سرعت بیشتری دنبال شود.
فرماندار مراغه، تحقیقات کاربردی را یکی از پایههای ارتقای تولید دانست و اظهار کرد: پژوهش در حوزه اصلاح ارقام، مدیریت خاک و رطوبت و دیگر عوامل مؤثر بر تولید، بخش مهمی از مسیر تأمین امنیت غذایی کشور به شمار میرود.
ضرورت آمادگی کشاورزی برای شرایط بحرانی
امیریراد با طرح این پرسش که در صورت وقوع همزمان خشکسالی و شرایط جنگی، آیا نظام کشاورزی کشور از تابآوری کافی برخوردار است یا نه، افزود: بیش از هر زمان دیگری به نگاه جامع به امنیت غذایی، از مزرعه تا سفره، نیاز داریم.
وی با اشاره به ظرفیتهای کشاورزی مراغه گفت: این شهرستان به واسطه ظرفیتهای بخش کشاورزی، موقعیت منطقهای و زیرساختهای علمی، از فرصت مناسبی برای تبدیل شدن به یکی از مناطق مهم در حوزه ترویج و توسعه کشاورزی برخوردار است.
فرماندار شهرستان ویژه مراغه همچنین بر ضرورت تقویت ارتباط مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور با بخش خصوصی و دانشگاهها تأکید کرد و گفت: دستاوردهای پژوهشی باید به گونهای به عرصه تولید منتقل شود که کشاورزان آثار مستقیم آن را در افزایش بهرهوری و بهبود تولید خود مشاهده کنند.
وی تنوع ارقام و تقویت ظرفیت تولید را از الزامات افزایش تابآوری کشاورزی عنوان کرد و افزود: با توجه به محدودیت منابع، سیاستهای توسعه کشاورزی باید بر افزایش بهرهوری آب، تقویت کشاورزی دیم و حفاظت از منابع طبیعی استوار باشد.
امیریراد در پایان خاطرنشان کرد: تقویت ارتباط میان پژوهش، تولید و بهرهبرداران و استفاده از ظرفیتهای علمی و منطقهای میتواند زمینه شکلگیری نظام کشاورزی مقاومتر و پایدارتر در کشور را فراهم کند.
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