اجتماع مردم دیر در بزرگداشت شهدای لاوان؛ تأکید بر تداوم راه شهدا

خبرگزاری مهر_ گروه استان‌ها - هادی دوراهکی: مراسم ختم و بزرگداشت شهیدان حسین صالح‌نژاد، حسن مؤمنی و مهدی بحرانی، سه بسیجی شهرستان دیر که در حمله جنایتکارانه آمریکا به جزیره لاوان به شهادت رسیدند، ظهر یکشنبه با حضور گسترده مردم در مصلای نماز جمعه این شهر برگزار شد.

در این مراسم، خانواده‌های معظم شهدا، مردم شهرستان دیر، مسئولان نظامی و انتظامی، مدیران ارشد استان بوشهر، استاندار، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی، ائمه جمعه، نمایندگان ولی‌فقیه در منطقه چهارم دریایی سپاه، فرمانداران و جمعی از مسئولان محلی و استانی حضور داشتند.

قاریان قرآن، شاعران آیینی، مداحان اهل‌بیت(ع) و ذاکران نیز با اجرای برنامه‌های مختلف، یاد و خاطره شهدای این حمله را گرامی داشتند.

دولت‌خواه: مردم ایران پای ولایت ایستاده‌اند

حجت‌الاسلام دولت‌خواه، نماینده ولی‌فقیه در منطقه چهارم نیروی دریایی سپاه، سخنران این مراسم بود.

وی با اشاره به حمله آمریکا به ایران و شهادت جمعی از مردم، فرماندهان، زنان و کودکان، اظهار کرد: آمریکای جنایتکار با راه‌اندازی جنگ و حمله به ایران عزیز تصور می‌کرد می‌تواند برای تسلیحات نظامی خود در جهان بازار ایجاد کند، اما آنچه در میدان رخ داد، خلاف محاسبات آنها بود.

نماینده ولی‌فقیه در منطقه چهارم دریایی سپاه با اشاره به مقابله نیروهای مسلح ایران با تجهیزات پیشرفته دشمن گفت: دشمن تصور می‌کرد با هواپیماها و سامانه‌های چند صد میلیاردی می‌تواند ملت ایران را به زانو درآورد، اما در میدان، فناوری و اراده نیروهای ایرانی محاسبات آنها را برهم زد.



وی یکی از عوامل مهم پیروزی ملت ایران را رهبری و هدایت انقلاب اسلامی دانست و افزود: در طول ۴۷ سال انقلاب اسلامی، مردم نشان داده‌اند که پیرو ولایت هستند و در سخت‌ترین شرایط پای انقلاب، کشور و اعتقادات خود ایستاده‌اند.



دولت‌خواه با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد اختلاف و دور کردن مردم از صحنه گفت: دشمن مردم ایران را به‌درستی نشناخته است؛ این مردم، مردمی ولایی، متدین و انقلابی هستند و تا پای جان از انقلاب و کشور خود دفاع خواهند کرد.

وی با بیان اینکه تاریخ تشیع نشان داده فاصله گرفتن از ولایت چه پیامدهایی دارد، خاطرنشان کرد: مردم ایران آموخته‌اند که در برابر تهدیدها و فتنه‌ها باید از ولایت حمایت کنند و صحنه را ترک نکنند.

شهدا وظیفه خود را انجام دادند؛ نوبت ماست

نماینده ولی‌فقیه در منطقه چهارم دریایی سپاه با اشاره به نقش شهدا و رزمندگان در دفاع از کشور گفت: شهدا وظیفه خود را انجام دادند و رزمندگان نیز امروز در میدان هستند، اما وظیفه مردم این است که صحنه را ترک نکنند و حمایت خود را از انقلاب و نظام ادامه دهند.

وی افزود: مردم باید به امام شهید خود و رهبر انقلاب نشان دهند که با وجود همه سختی‌ها و شهادت عزیزان، همچنان پای کار انقلاب و نظام ایستاده‌اند.

دولت‌خواه تأکید کرد: ملت ایران به جهانیان نیز پیام می‌دهد که انقلاب اسلامی زنده و پاینده است و در برابر دشمنان کوتاه نخواهد آمد.

وی در پایان با اشاره به تقابل اراده ملت‌ها با قدرت‌های نظامی گفت: ممکن است دشمنان از تجهیزات و فناوری‌های پیشرفته برخوردار باشند، اما تکنولوژی در برابر ایدئولوژی شکست‌پذیر است و ملت ایران با تکیه بر ایمان و اراده خود در برابر استکبار ایستادگی خواهد کرد.

سه شهید؛ سه فرزند دیر در راه دفاع از میهن

در ادامه این مراسم، سرهنگ پاسدار عبدالکریم پولادی‌فر، جانشین فرمانده سپاه شهرستان دیر، با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان حسین صالح‌نژاد، حسن مؤمنی و مهدی بحرانی، شهادت این سه بسیجی را ضایعه‌ای بزرگ برای مردم شهرستان دیر دانست.

وی با اشاره به فداکاری این شهدا گفت: این عزیزان در راه دفاع از کشور، انقلاب و مردم جان خود را تقدیم کردند و نام آنان برای همیشه در حافظه مردم دیر و استان بوشهر ماندگار خواهد بود.

برگزاری مراسم هفتمین روز شهدا

مراسم بزرگداشت هفتمین روز شهادت شهید حسین صالح‌نژاد روز دوشنبه صبح در حسینیه ابوالفضل‌العباس(ع) محله عرب‌ها و عصر همان روز در گلزار شهدای بردستان برگزار خواهد شد.

همچنین مراسم هفتمین روز شهادت شهید حسن مؤمنی روز سه‌شنبه در حسینیه مؤمنی واقع در خیابان حجاب برگزار می‌شود.

مراسم بزرگداشت هفتمین روز شهادت شهید مهدی بحرانی به همراه شهیدان صالح نژاد و مومنی نیز سه‌شنبه شب در میدان با حضور سلحشور، مداح کشوری برگزار خواهد شد.

این مراسم‌ها به همت ستاد بزرگداشت شهدای شهرستان دیر و سپاه سیدالشهدا(ع) شهرستان دیر برگزار می‌شود.