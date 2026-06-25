کشته شدن نظامی اسرائیلی در جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که یک نظامی ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان کشته شده است.

ارتش اشغالگر اذعان کرد که یک نظامی از گردان ۷۵ در جنوب لبنان کشته و یک نظامی دیگر زخمی شده است.

ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که جراحت نظامی مجروح متوسط گزارش شده است.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد از آغاز جنگ تاکنون، ۵ نیروی پیمانکارِ طرف قرارداد با ارتش رژیم صهیونیستی در جریان جنگ در غزه و لبنان کشته شده‌اند.

بر اساس این گزارش، ارتش صهیونیستی این افراد را جزو کشته‌های رسمی خود به شمار نیاورده و خانواده‌های آنان نیز در فهرست خانواده‌های داغدار نظامیان قرار نگرفته‌اند.