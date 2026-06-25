جدول خروج ارتش اسرائیل از جنوب لبنان در حال تدوین است

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع امنیتی ـ سیاسی منطقه‌ که به نامش اشاره نشده به شبکه المیادین گفت: اظهارات و موضع‌گیری‌های مداوم مقام‌های رژیم اسرائیل بیانگر شکست سیاسی و نظامی و همچنین وجود تنش شدید داخلی در رژیم است.

این منبع افزود: بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اسرائیل چه بخواهد و چه نخواهد، ناچار است آتش‌بس را بر مبنای مفاد تفاهم‌نامه بین ایران و آمریکا بپذیرد.

به گفته این منبع، زمانی که نتانیاهو مواضعی اغراق‌آمیز اتخاذ می‌کند، این نشان‌دهنده آمادگی اش برای ورود به مرحله بعدی است.

وی همچنین تأکید کرد: مقاومت آتش‌بس را تحمیل کرده و تا آزادسازی آخرین نقطه اشغال‌شده در جنوب لبنان به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

این منبع به المیادین گفت: مقدمات تدوین جدول زمانی خروج ارتش اسرائیل از جنوب لبنان در حال آماده‌سازی است و این موضوع هم‌اکنون در مرحله بررسی و بازبینی قرار دارد.

وی در پایان افزود: جدول خروج ارتش رژیم اسرائیل بر اساس سازوکارهای تعیین‌شده برای نظارت بر آتش‌بس و اجرای بند نخست تفاهم‌نامه تنظیم خواهد شد.