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۴ تیر ۱۴۰۵، ۵:۰۵

یک مقام امنیتی فاش کرد

جدول خروج ارتش اسرائیل از جنوب لبنان در حال تدوین است

جدول خروج ارتش اسرائیل از جنوب لبنان در حال تدوین است

یک مقام امنیتی منطقه به یک رسانه عربی گفت که نخست وزیر رژیم صهیونیستی مجبور به پذیرش آتش بس در لبنان خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع امنیتی ـ سیاسی منطقه‌ که به نامش اشاره نشده به شبکه المیادین گفت: اظهارات و موضع‌گیری‌های مداوم مقام‌های رژیم اسرائیل بیانگر شکست سیاسی و نظامی و همچنین وجود تنش شدید داخلی در رژیم است.

این منبع افزود: بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اسرائیل چه بخواهد و چه نخواهد، ناچار است آتش‌بس را بر مبنای مفاد تفاهم‌نامه بین ایران و آمریکا بپذیرد.

به گفته این منبع، زمانی که نتانیاهو مواضعی اغراق‌آمیز اتخاذ می‌کند، این نشان‌دهنده آمادگی اش برای ورود به مرحله بعدی است.

وی همچنین تأکید کرد: مقاومت آتش‌بس را تحمیل کرده و تا آزادسازی آخرین نقطه اشغال‌شده در جنوب لبنان به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

این منبع به المیادین گفت: مقدمات تدوین جدول زمانی خروج ارتش اسرائیل از جنوب لبنان در حال آماده‌سازی است و این موضوع هم‌اکنون در مرحله بررسی و بازبینی قرار دارد.

وی در پایان افزود: جدول خروج ارتش رژیم اسرائیل بر اساس سازوکارهای تعیین‌شده برای نظارت بر آتش‌بس و اجرای بند نخست تفاهم‌نامه تنظیم خواهد شد.

کد مطلب 6870216

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