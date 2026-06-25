به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، حزب‌الله لبنان اعلام کرد که ارتش رژیم صهیونیستی برای دومین بار در کمتر از ۴۸ ساعت، شهروندان لبنانی را که برای سرکشی به محل سکونت خود در منطقه دوحه کفررمان رفته بودند، به‌ طور عمدی هدف قرار داده است.

حزب‌الله تاکید کرد ارتش رژیم صهیونیستی این حمله را با این ادعا توجیه کرده که این شهروندان تهدیدی برای نیروهای اشغالگر آن محسوب می‌شدند.

بر اساس این بیانیه، این تجاوز ساعت ۱۶:۳۰ (چهارشنبه) با حمله موشکی یک پهپاد رژیم صهیونیستی انجام شد و در نتیجه آن دو شهروند غیرنظامی لبنانی که به‌ طور مستقیم هدف قرار گرفته بودند، به شهادت رسیدند.

حزب‌الله بار دیگر تاکید کرد اقدام رژیم صهیونیستی نقض آشکار آتش‌بسی است که لبنان تاکنون به آن پایبند بوده است.

مقاومت اسلامی لبنان همچنین اعلام کرد این تجاوزات و نقض‌های مکرر رژیم صهیونیستی را زیر نظر دارد و ثبت و رصد می‌کند.