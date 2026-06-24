به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، مقاومت اسلامی لبنان اعلام کرد ارتش رژیم اسرائیل برای دومین بار در کمتر از ۴۸ ساعت، شهروندان لبنانی را که به محل سکونت خود در منطقه «دوحه کفررمان» رفته بودند، هدف قرار داده است.

در بیانیه مقاومت اسلامی آمده است: بار دیگر تأکید ما این است که اقدام دشمن اسرائیلی، نقض آشکار توافق آتش‌بسی است که ما تاکنون آن را رعایت کرده ایم.

این بیانیه همچنین تصریح کرد که مقاومت اسلامی لبنان «نقض‌های رژیم اسرائیل را به‌دقت زیر نظر دارد و آن‌ها را رصد می‌کند.»

این بیانیه پس از آن منتشر می شود که سازمان امداد و نجات در جنوب لبنان روز چهارشنبه اعلام کرد که دو نفر در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به خودرویی در اطراف شهر کفررمان در جنوب لبنان به شهادت رسیدند.

خبرگزاری ملی لبنان نیز افزود که این دو نفر در حمله پهپادی اسرائیل به یک خودروی شاسی‌بلند X۵ در جاده تپه الدبشه به سمت دوحه کفررمان به شهادت رسیدند.

این منبع خبری همچنین گزارش داد که نظامیان صهیونیست در چارچوب نقض آتش‌بس در جنوب لبنان، به خودرویی در محله الدیر در شهر نبطیه الفوقا و به خودروی دیگری در اطراف محله پادگان ارتش تیراندازی کردند.

همچنین یک پهپاد نیز دو بمب صوتی بر روی شهر برعشیت در منطقه بنت جبیل شلیک کرد.

علاوه بر این، یک گشت رژیم صهیونیستی به همراه یک بولدوزر D۹ به شهر عین العرب آمد. این گشت از شهردار شهر خواست تا به ساکنان اطلاع دهد که باید خانه‌های خود را پیش از ساعت ۵ بعدازظهر چهارشنبه تخلیه کنند و تهدید کرد که در صورت عدم رعایت این موضوع، منازل آنها تخریب خواهد شد.