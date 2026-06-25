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۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۱

زمین‌لرزه ۳.۸ ریشتری خراسان شمالی را لرزاند

زمین‌لرزه ۳.۸ ریشتری خراسان شمالی را لرزاند

بجنورد- زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۸ ریشتر صبح پنجشنبه حوالی سنخواست در خراسان شمالی را لرزاند؛ این زمین‌لرزه در عمق هشت کیلومتری زمین رخ داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۸ ریشتر ساعت ۹ و ۵۸ دقیقه و ۳۳ ثانیه صبح پنجشنبه چهارم تیر ۱۴۰۵، حوالی سنخواست در خراسان شمالی را لرزاند.

این زمین‌لرزه در طول جغرافیایی ۵۶.۸۲ و عرض جغرافیایی ۳۷.۱۳ و در عمق هشت کیلومتری زمین به وقوع پیوست.

بر اساس گزارش منتشر شده، کانون این زمین‌لرزه در چهار کیلومتری سنخواست، ۲۴ کیلومتری شوقان و ۴۱ کیلومتری قاضی قرار داشته است.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی این زمین‌لرزه منتشر نشده است.

کد مطلب 6870334

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