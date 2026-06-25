به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۸ ریشتر ساعت ۹ و ۵۸ دقیقه و ۳۳ ثانیه صبح پنجشنبه چهارم تیر ۱۴۰۵، حوالی سنخواست در خراسان شمالی را لرزاند.

این زمین‌لرزه در طول جغرافیایی ۵۶.۸۲ و عرض جغرافیایی ۳۷.۱۳ و در عمق هشت کیلومتری زمین به وقوع پیوست.

بر اساس گزارش منتشر شده، کانون این زمین‌لرزه در چهار کیلومتری سنخواست، ۲۴ کیلومتری شوقان و ۴۱ کیلومتری قاضی قرار داشته است.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی این زمین‌لرزه منتشر نشده است.