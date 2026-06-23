پاکمهر: صنایع خراسان شمالی در حوزه انرژی نیازمند حمایت جدی هستند

به گزارش خبرنگار مهر سید محمد پاکمهر ظهر سه شنبه در نشست فعالان اقتصادی خراسان شمالی که در سالن جلسات اتاق بازرگانی بجنورد برگزار شد، با اشاره به چالش‌های اقتصادی کشور، بر ضرورت اجرای واقعی اقتصاد مقاومتی در سطح استان‌ها تأکید کرد.

وی در نشستی با حضور مسئولان استانی و جمعی از مدیران، ضمن قدردانی از تلاش‌های استاندار خراسان شمالی و مدیران اجرایی استان در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی، گفت: نام‌گذاری سال‌های اخیر به‌ویژه در حوزه اقتصادی نشان‌دهنده اهمیت این موضوع و تمرکز نظام بر حل مشکلات معیشتی مردم است.

پاکمهر با اشاره به فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها افزود: کشور در سال‌های اخیر تحت شدیدترین فشارهای اقتصادی قرار داشته و دشمنان تلاش کرده‌اند با تمرکز بر معیشت مردم، اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار دهند، اما با وجود این شرایط، مسیر تولید و توسعه ادامه یافته است.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی باید در عمل و در سطح استان‌ها اجرایی شود، تصریح کرد: نباید جلسات صرفاً به طرح مسائل محدود شود، بلکه باید به خروجی و راهکار عملی منجر گردد.

وی با اشاره به مشکلات زیرساختی استان از جمله کمبود انرژی، گاز و برق در برخی صنایع مهم، گفت: صنایع بزرگی مانند فولاد، آلومینیوم و سیمان در استان نیازمند حمایت جدی هستند و نباید در شرایط کمبود انرژی با محدودیت‌های بیشتر مواجه شوند.

پاکمهر همچنین بر ضرورت اولویت‌بندی در سیاست‌های اقتصادی و ارزی کشور تأکید کرد و افزود: منابع محدود ارزی باید بر اساس اولویت‌های واقعی کشور و استان‌ها تخصیص یابد و تصمیم‌گیری‌ها باید بر مبنای نیازهای راهبردی انجام شود.

وی با اشاره به اهمیت توسعه اکتشافات منابع معدنی و فسیلی در خراسان شمالی گفت: انجام مطالعات تخصصی در حوزه منابع زیرزمینی و همکاری دستگاه‌های ملی مانند وزارت نفت و سازمان زمین‌شناسی می‌تواند زمینه‌ساز تحول اقتصادی در شمال شرق کشور باشد.

نماینده مردم بجنورد، گرمه، جاجرم ، مانه، سملقان و راز و جرگلان در پایان با تأکید بر ضرورت انسجام ملی و هم‌افزایی میان مسئولان، بیان کرد: با وحدت، برنامه‌ریزی دقیق و پیگیری مستمر می‌توان مسیر توسعه و پیشرفت کشور را هموار کرد.